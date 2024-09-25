الذهب يحقق خامس مستوى قياسيًا عند التسوية منذ خفض الفيدرالى للفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزامنًا مع تدابير التحفيز النقدي التي اتخذتها الصين.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 7.7 دولار عند 2684.7 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر خامس مستوى قياسيا منذ خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
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فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 100.89 نقطة.
وخفّض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على آلية الإقراض لأجل عام واحد بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2%، وهي أكبر وتيرة منذ أن بدأ الاعتماد عليها في توجيه سياسته النقدية عام 2016.
وتترقب الأسواق كلمة“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر سنوي غدًا الخميس، قبل يوم واحد من صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أمريكا، لاستشراف المزيد عن مسار أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108716701
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