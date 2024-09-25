الذهب يحقق خامس مستوى قياسيًا عند التسوية منذ خفض الفيدرالى للفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزامنًا مع تدابير التحفيز النقدي التي اتخذتها الصين.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 7.7 دولار عند 2684.7 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر خامس مستوى قياسيا منذ خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

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فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 100.89 نقطة.

وخفّض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على آلية الإقراض لأجل عام واحد بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2%، وهي أكبر وتيرة منذ أن بدأ الاعتماد عليها في توجيه سياسته النقدية عام 2016.

وتترقب الأسواق كلمة“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر سنوي غدًا الخميس، قبل يوم واحد من صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أمريكا، لاستشراف المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

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