انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية.. وبرنت دون 74 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الأربعاء، رغم تراجع مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.71 دولار إلى 73.46 دولار للبرميل.
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فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.87 دولار إلى 69.69 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات 1.5 مليون و2.2 مليون برميل على التوالي، لكن التقرير أظهر تراجع مدخلات المصافي من النفط الخام بمقدار 124 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع السابق.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكي في مركز تسليم“كوشينج” بولاية أوكلاهوما -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 100 ألف برميل إلى 22.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات الأسبوعية، استقرار إنتاج الخام الأمريكي عند 13.2 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع واردات الخام 135 ألف برميل يوميًا إلى 6.5 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات 692 ألف برميل يوميًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108716700
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