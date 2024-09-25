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انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية.. وبرنت دون 74 دولارًا - جريدة البورصة

9/25/2024 11:41:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة الأربعاء، رغم تراجع مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.71 دولار إلى 73.46 دولار للبرميل.

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فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.87 دولار إلى 69.69 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات 1.5 مليون و2.2 مليون برميل على التوالي، لكن التقرير أظهر تراجع مدخلات المصافي من النفط الخام بمقدار 124 ألف برميل يوميًا عن متوسط الأسبوع السابق.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكي في مركز تسليم“كوشينج” بولاية أوكلاهوما -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 100 ألف برميل إلى 22.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الأسبوعية، استقرار إنتاج الخام الأمريكي عند 13.2 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع واردات الخام 135 ألف برميل يوميًا إلى 6.5 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات 692 ألف برميل يوميًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا.

المصدر:

MENAFN25092024000202011048ID1108716700

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