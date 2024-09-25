مصر للأسواق الحرة تعتزم فتح فرع جديد لها بمطار العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة مصر للأسواق الحرة افتتاح فرع جديد لها فى مطار العلمين الجديدة، فى خطوة نحو تعظيم ربحيتها، حسبما قال ناصر عبدالرؤوف، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.

وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، فى انتظار موافقة الجمعية العامة غير العادية، حيث لا يتناسب رأس المالى الحالى مع حجم أعمال الشركة.

وتسعى الشركة لفتح فرع آخر لها فى مرسى علم، بعد أن توسعت مؤخرا بالجونة، إلا أنها فى انتظار الموافقات اللازمة، واغلقت الشركة فرعين فى أسوان ونويبع، بسبب ضعف النشاط.

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وارتفعت أرباح الشركة بنحو 19.2% خلال العام المالى الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، مسجلة 3.4% نموا.