مصر للأسواق الحرة تعتزم فتح فرع جديد لها بمطار العلمين الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة مصر للأسواق الحرة افتتاح فرع جديد لها فى مطار العلمين الجديدة، فى خطوة نحو تعظيم ربحيتها، حسبما قال ناصر عبدالرؤوف، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.
وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، فى انتظار موافقة الجمعية العامة غير العادية، حيث لا يتناسب رأس المالى الحالى مع حجم أعمال الشركة.
وتسعى الشركة لفتح فرع آخر لها فى مرسى علم، بعد أن توسعت مؤخرا بالجونة، إلا أنها فى انتظار الموافقات اللازمة، واغلقت الشركة فرعين فى أسوان ونويبع، بسبب ضعف النشاط.
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وارتفعت أرباح الشركة بنحو 19.2% خلال العام المالى الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، مسجلة 3.4% نموا.
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