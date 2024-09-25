((الزهرة البيضاء للغزل)) تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((السيد”: 500 مليون جنيه إجمالى الاستثمارات.. ونجهز لافتتاح المصنع الخامس
تستهدف شركة الزهرة البيضاء للغزل والنسيج والصباغة، تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى، مقابل 200 مليون جنيه عام 2023.
وقال عواد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ“الزهرة البيضاء” بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التسويق لمساعدتها على اقتناص فرص تصديرية بالدول العربية والأوروبية خلال العام المقبل.
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أوضح أن الزيادة المرتقبة فى المبيعات تأتى بدعم من زيادة الطلب على منتجات الشركة فى السوق المحلى منذ بداية العام الجارى، بالإضافة إلى دخول أسواق تصديرية جديدة فى الدول المجاورة.
وتأسست“الزهرة البيضاء” عام 1995، وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع فى محافظة القليوبية على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، ومصنعاً رابعاً بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 15 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 10 أطنان يومياً.
وأضاف ((السيد))، لـ((البورصة))، أن الشركة تجهز لافتتاح مصنعها الخامس بمدينة العاشر من رمضان، ويقع على مساحة 13 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 18 طناً يومياً عقب تشغيله.
تابع أن الشركة اقترضت نحو 100 مليون جنيه من بنكى الأهلى وقطر الوطنى لتمويل مصنعها الخامس.
وقدَّر“السيد” حجم استثمارات الشركة الكلية بحوالى 500 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات المقبلة بدعم من التوسعات الجديدة المستهدف تنفيذها.
لفت إلى أن الشركة تستورد مستلزمات إنتاج من الصين والهند بقيمة 150 مليون جنيه سنوياً.
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