((الزهرة البيضاء للغزل)) تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى

تستهدف شركة الزهرة البيضاء للغزل والنسيج والصباغة، تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى، مقابل 200 مليون جنيه عام 2023.

وقال عواد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ“الزهرة البيضاء” بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التسويق لمساعدتها على اقتناص فرص تصديرية بالدول العربية والأوروبية خلال العام المقبل.

موضوعات16 شركة دواجن تحصل على تمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “مصر للأسواق الحرة” تعتزم فتح فرع جديد لها بمطار العلمين الجديدة مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق

أوضح أن الزيادة المرتقبة فى المبيعات تأتى بدعم من زيادة الطلب على منتجات الشركة فى السوق المحلى منذ بداية العام الجارى، بالإضافة إلى دخول أسواق تصديرية جديدة فى الدول المجاورة.

وتأسست“الزهرة البيضاء” عام 1995، وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع فى محافظة القليوبية على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، ومصنعاً رابعاً بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 15 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 10 أطنان يومياً.

وأضاف ((السيد))، لـ((البورصة))، أن الشركة تجهز لافتتاح مصنعها الخامس بمدينة العاشر من رمضان، ويقع على مساحة 13 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 18 طناً يومياً عقب تشغيله.

تابع أن الشركة اقترضت نحو 100 مليون جنيه من بنكى الأهلى وقطر الوطنى لتمويل مصنعها الخامس.

وقدَّر“السيد” حجم استثمارات الشركة الكلية بحوالى 500 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات المقبلة بدعم من التوسعات الجديدة المستهدف تنفيذها.

لفت إلى أن الشركة تستورد مستلزمات إنتاج من الصين والهند بقيمة 150 مليون جنيه سنوياً.