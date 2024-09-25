هشام عكاشة رئيسًا تنفيذيًا لبنك مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك مصر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا للبنك، وعصام الوكيل رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة.

ويضم التشكيل الجديد كل من، حسام الدين عبد الوهاب، وأحمد عيسى نائبين للرئيس التنفيذي.

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كما يضم، أشرف محسن، ومحمود ممتاز، وأحمد شريف، وميرنا عصام، وخالد قنديل؛ أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة.

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