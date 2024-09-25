هشام عكاشة رئيسًا تنفيذيًا لبنك مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك مصر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا للبنك، وعصام الوكيل رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة.
ويضم التشكيل الجديد كل من، حسام الدين عبد الوهاب، وأحمد عيسى نائبين للرئيس التنفيذي.
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كما يضم، أشرف محسن، ومحمود ممتاز، وأحمد شريف، وميرنا عصام، وخالد قنديل؛ أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة.
المصدر:
MENAFN25092024000202011048ID1108716647
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