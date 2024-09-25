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إعارة خاسرة

9/25/2024 9:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬فوجئ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬حين‭ ‬أراد‭ ‬صرف‭ ‬شيك‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬آخر‭ ‬مقابل‭ ‬صفقة‭ (‬إعارة‭) ‬لاعب؛‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشيك‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مقابله‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬حين‭ ‬تاريخ‭ ‬سحبه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬إبداء‭ ‬زعله؛‭ ‬فسارع‭ ‬النادي‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ (‬الإعارة‭) ‬للطلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الآخر‭ ‬تأخير‭ ‬سحب‭ ‬الشيك‭ ‬شهرا‭ ‬آخر‭ ‬لإجراءات‭ ‬معينة؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭!‬


} هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يدعونا‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬صفقات‭ (‬الإعارة‭) ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬تحكمها‭ ‬اتفاقات‭ (‬أدبية‭) ‬قبل‭ (‬القانونية‭)‬؛‭ ‬فحين‭ ‬تتقدم‭ ‬لطلب‭ ‬الإعارة‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬في‭ ‬حسابك‭ (‬البنكي‭) ‬ما‭ ‬يفي‭ ‬بحقوق‭ ‬النادي‭ ‬الآخر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬هضم‭ ‬حقوقه؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬النادي‭ (‬المتضرر‭) ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬فرّط‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه‭ ‬وكان‭ ‬يُمكن‭ ‬لبقائه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بنتائجه‭.‬


} اللوم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ (‬الإعارة‭)‬؛‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ (‬المتضرر‭) ‬باعتبارها‭ ‬لم‭ ‬تُدقق‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ (‬الإعارة‭) ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬مشروطة‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللاعب‭ (‬المّعار‭) ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬مبلغ‭ (‬الإعارة‭) ‬فعليا‭ ‬الى‭ ‬حسابه،‭ ‬لأنه‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليقدم‭ ‬على‭ ‬إعارة‭ ‬لاعبه‭ ‬لو‭ ‬عرف‭ ‬مسبقا‭ ‬أن‭ ‬حقوقه‭ ‬المادية‭ ‬من‭ ‬الإعارة‭ ‬ستتأخر‭!‬


} ‭ ‬والحال‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ (‬المتضرر‭) ‬يّفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬الوكيل‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يصيغ‭ ‬لها‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإعارة؛‭ ‬سواء‭ ‬لهذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أو‭ ‬لغيره،‭ ‬حتّى‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬خلافية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنها؛‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تُمكنها‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬لاعبها‭ ‬الاّ‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬المدة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وأعتقد‭ ‬ان‭ ‬الاتحادات‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬راعية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭!‬


} ‭ ‬أيضا‭ ‬يُفترض‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ (‬استعارة‭) ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬نواد‭ ‬أخرى؛‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬فعليّا‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المالية‭ ‬للآخرين‭ ‬لأنه‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬لرفد‭ ‬صفوفها‭ ‬بلاعبين‭ ‬من‭ ‬نواد‭ ‬أخرى؛‭ ‬إلا‭ ‬وهي‭ ‬مستطيعة‭ ‬ماديّا‭ ‬قياسا‭ ‬بما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬او‭ ‬وجود‭ ‬اعضاء‭ ‬داعمين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتخلّى‭ ‬عن‭ ‬التكوين‭ ‬واعتماد‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬اندية‭ ‬أخرى‭!‬


} ‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬حال‭ ‬يجب‭ ‬في‭ ‬مواثيق‭ (‬الإعارة‭) ‬او‭ ‬الدائمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مغلّفة‭ ‬باتفاقات‭ ‬ادبية‭ ‬وقانونية‭ ‬تحمي‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف؛‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬بند‭ ‬يمنع‭ ‬اللاعب‭ (‬المُعار‭) ‬أو‭ (‬الدائم‭) ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬ضد‭ ‬فريقه‭ (‬الأصلي‭) ‬لمنع‭ ‬اي‭ ‬تشنجات،‭ ‬وعرفانا‭ ‬بما‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬فضل‭ ‬تكوين؛‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬المعني‭ ‬حاميين‭ ‬لأي‭ ‬اتفاق‭!‬

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