رئيس ((الشورى)) يستقبل وفدًا من الحزب الحاكم بالصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬تؤكد‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القيّمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتُبرز‭ ‬مسيرة‭ ‬الروابط‭ ‬المزدهرة،‭ ‬ومجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنّ‭ ‬الشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والسياسية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والصين،‭ ‬تأتي‭ ‬بدعمٍ‭ ‬واهتمامٍ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولي‭ ‬تشيانغ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬برئاسة‭ ‬لي‭ ‬مين‭ ‬شيانغ‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بمواقف‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬الصين‭ ‬الواحدة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬الصين‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تتحلى‭ ‬بالحكمة‭ ‬والاعتدال‭ ‬وبعد‭ ‬النظر،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬قوة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬لي‭ ‬مين‭ ‬شيانغ‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬بتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسارات‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬مين‭ ‬شيانغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬تحتفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمرور‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تقف‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدعم‭ ‬سيادتها‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وترفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭.‬

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