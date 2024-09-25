رئيس ((الشورى)) يستقبل وفدًا من الحزب الحاكم بالصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ التعاون الاستراتيجي والشراكات المتنامية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، تُسهمُ في تعزيز علاقات الصداقة، وتنهض بالمصالح الثنائية، وترسّخ الروابط الوطيدة بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنَّ التطور المستمر، والتنسيق المثمر بين البلدين، يعكس التوجهات الحكيمة والرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ زيارة جلالة الملك المعظّم لجمهورية الصين الشعبية الصديقة أواخر شهر مايو الماضي، تؤكد عمق العلاقات القيّمة بين البلدين الصديقين، وتُبرز مسيرة الروابط المزدهرة، ومجالات التعاون المثمرة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنّ الشراكات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية القائمة بين البحرين والصين، تأتي بدعمٍ واهتمامٍ من صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح أمس، وفدًا من الحزب الشيوعي الصيني، برئاسة لي مين شيانغ نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب، بحضور الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وعددٍ من أعضاء اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بمواقف جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تجاه مملكة البحرين، وحرصها على تعزيز العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن سياسة مملكة البحرين ثابتة تجاه الصين الواحدة.
كما أثنى رئيس مجلس الشورى على مواقف الصين تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الصين تتحلى بالحكمة والاعتدال وبعد النظر، وذلك باعتبارها قوة كبرى في المجتمع الدولي.
من جانبه، أعرب لي مين شيانغ نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن الفخر والاعتزاز بالعلاقات الصينية البحرينية، التي تقوم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، مؤكدًا اهتمام جمهورية الصين الشعبية بتطوير مجالات التعاون، ومواصلة مسارات التكامل الاقتصادي مع مملكة البحرين.
وأشار مين شيانغ إلى أن جمهورية الصين الشعبية تحتفي هذا العام بمرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مملكة البحرين، مؤكدًا أن الصين تقف مع مملكة البحرين، وتدعم سيادتها واستقرارها، وترفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
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