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وزير النفط والبيئة يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن البلاستيك

9/25/2024 8:03:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التشاوري‭ ‬بشأن‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبلاستيك،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬حكومتا‭ ‬كندا‭ ‬والنرويج،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الـتاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭.‬‮

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أن‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬ينبع‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬بعد‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الملزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬بنوداً‭ ‬تساعد‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أساليب‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الصك‭.‬‮

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬9 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستثمارات‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬أساليب‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭. ‬وحث‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬التكاتف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬ونقل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬أنظمة‭ ‬فعالة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬وتحقيق‭ ‬نهج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭.‬‮

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬البلاستيك‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأساسية‭ ‬والتحويلية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تبعات‭ ‬سلبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعاقة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والإضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬المواد‭ ‬الحيوية‭. ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬جميعة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬رقم‭ ‬5‭/‬14‭ ‬لإنشاء‭ ‬صك‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬تحويره‭ ‬إلى‭ ‬كبح‭ ‬الصناعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين
تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬راسخة‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬‮

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