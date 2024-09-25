اتفاقية بين المركز الطبي الجامعي و((دار العيون)) لتحسين جودة خدمات جراحة العيون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله الطبية اتفاقية تعاون استراتيجية مع دار العيون، تهدف إلى تسهيل إجراء العمليات الجراحية المشتركة التي سيجريها أطباء دار العيون في المركز الطبي الجامعي، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة خدمات جراحة العيون المقدمة للمرضى من خلال التعاون المشترك
إذ إنه ومن خلال هذا التعاون، سيستضيف المركز الطبي الجامعي إجراءات الجراحات المختلفة لأمراض العيون، مستفيدًا من المهارات والخبرات المتخصصة بدار العيون وخبرته الطويلة والتي تزيد على عشر سنوات
والفِرق الطبية بالمركز الطبي الجامعي.
ويُعزز هذا التعاون التزام المركز الطبي الجامعي بتقديم خدمات طبية على مستوى عال، مما يضمن للمرضى تلقي أعلى مستوى من الرعاية في مجال جراحة العيون، إذ تعكس هذه الاتفاقية التزام جميع الأطراف بالتميز الطبي ورعاية المرضى، مما يرسخ مكانة المركز الطبي الجامعي كوجهة رائدة لإجراء العمليات الجراحية في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي الدكتور سلمان حمد الزياني: «نتطلع إلى التعاون مع دار العيون من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة في توسيع خدمات جراحة العيون، مما يضمن حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة».
ومن جانبه، رحب الرئيس الطبي والمدير العام لعيادة دار العيون، استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعد آل خليفة بهذا التعاون مع المركز الطبي الجامعي الذي سيثري الخدمات الطبية في جراحة العيون وعلاج أمراضها المختلفة، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيها جراحة العيون إقبالاً متزايداً في البحرين ودول المنطقة، مؤكداً أن مجال الطب العيون أصبح من التخصصات الطبية الواسعة ويشهد تطورات متسارعة ومستمرة، وهذا التعاون مع المركز الطبي الجامعي سيؤدي إلى الحصول على أفضل النتائج التي ينتظرها المرضى».
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