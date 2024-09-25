اتفاقية بين المركز الطبي الجامعي و((دار العيون)) لتحسين جودة خدمات جراحة العيون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للمرضى‭ ‬تلقي‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جراحة‭ ‬العيون،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتميز‭ ‬الطبي‭ ‬ورعاية‭ ‬المرضى،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬العيون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬خدمات‭ ‬جراحة‭ ‬العيون،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الطبي‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لعيادة‭ ‬دار‭ ‬العيون،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الذي‭ ‬سيثري‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬وعلاج‭ ‬أمراضها‭ ‬المختلفة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيها‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايداً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬العيون‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬الواسعة‭ ‬ويشهد‭ ‬تطورات‭ ‬متسارعة‭ ‬ومستمرة،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬المرضى‮»‬‭.‬

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