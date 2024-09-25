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اتفاقية بين المركز الطبي الجامعي و((دار العيون)) لتحسين جودة خدمات جراحة العيون

9/25/2024 8:03:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الطبية‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬العيون،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬سيجريها‭ ‬أطباء‭ ‬دار‭ ‬العيون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك
إذ‭ ‬إنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬سيستضيف‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬إجراءات‭ ‬الجراحات‭ ‬المختلفة‭ ‬لأمراض‭ ‬العيون،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بدار‭ ‬العيون‭ ‬وخبرته‭ ‬الطويلة‭ ‬والتي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮
‬‭ ‬والفِرق‭ ‬الطبية‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭.‬

ويُعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للمرضى‭ ‬تلقي‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جراحة‭ ‬العيون،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتميز‭ ‬الطبي‭ ‬ورعاية‭ ‬المرضى،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دار‭ ‬العيون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬خدمات‭ ‬جراحة‭ ‬العيون،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الطبي‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لعيادة‭ ‬دار‭ ‬العيون،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الذي‭ ‬سيثري‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬وعلاج‭ ‬أمراضها‭ ‬المختلفة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيها‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايداً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬العيون‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬الواسعة‭ ‬ويشهد‭ ‬تطورات‭ ‬متسارعة‭ ‬ومستمرة،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬المرضى‮»‬‭.‬

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