عبدالله بن سالم يفتتح معرض الساعات والمجوهرات في نسخته الـ 54

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، فعاليات النسخة الـ54 من الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر.

ويُشارك في المعرض، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، أكثر من 900 عارض، يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

وتجوّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في أروقة المعرض، مطلعاً سموه على ما يعرضه المشاركون من مشغولات وتصاميم وقطع نادرة، واستمع سموه من القائمين على الأجنحة إلى شرح مفصّل حول نماذج من معروضاتهم والتقنيات المبتكرة في الصياغة والتصميم، إلى جانب أحدث الطرق والأساليب في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتوقّف سمو نائب حاكم الشارقة لدى عدد من منصات العرض المحلية والعالمية، ومنصة صاغة الإماراتيين التي تعرض إبداعات نخبة من المُصمّمات الإماراتيات في مجال الذهب والمشغولات التي تستلهم التراث الإماراتي برؤية حديثة، وتقدّم إبداعات وتصميمات مميزة تعكس أحدث الابتكارات في عالم المجوهرات.

رافق سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي خلال جولته في المعرض، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.

ويُقدم المعرض، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، تشكيلات متنوعة من أحدث الإبداعات في عالم المجوهرات والساعات التي يقدمها عدد من كبار المصممين العالميين من كبرى دور المجوهرات، إلى جانب قطع نادرة وثمينة من ابتكار أبرز الشركات المشاركة.