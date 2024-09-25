مليونير شاب: التوازن بين العمل والحياة «خرافة»

أصبح تيموثي أرمو مليونيراً بعد بيع شركته للتسويق المؤثر بمبلغ من ثمانية أرقام عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً، وقال: ((أن تكون استثنائياً ليس بالأمر السهل)).

ونشأ أرمو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة ((فان بايتس))، في مجمع سكني عام بمنطقة فقيرة في جنوب لندن. وقال إن نجاحه الملحوظ جاء مع تضحيات مثل التخلي عما اعتبره توازناً صحياً بين العمل والحياة، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)) الأمريكية.

وقال أرمو: ((أؤمن بالعمل الجاد للغاية.. أنا لا أتفق تماماً مع فكرة التوازن بين العمل والحياة، أعتقد أن أي شخص حقق أي شيء مهم لم يفعل ذلك من خلال التوازن، إنها مجرد أسطورة)).

وتابع: ((هناك موسم لكل شيء))، والتي قال إنها فترات زمنية يجب عليك فيها العمل بجد للغاية. وإن هذه الفترات قد تختلف بالنسبة للأشخاص، فقد تكون ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات أو حتى 10 سنوات.

وأوضح: ((هناك موسم تقول فيه: أريد تحقيق هذا الهدف وأريد الحصول على نتائج مختلفة عن الأشخاص الآخرين. أريد الحصول على نتائج غير عادية. والطريقة التي يتم تحقيق هذه النتائج غير العادية بها هي القيام بأشياء غير عادية، والتي تعني حرفياً القيام بأشياء غير عادية)). وهذا يعني أنه بدلاً من أن تكون متوازناً، فإنك تبذل جهداً إضافياً ((يزيد فرص نجاحك)).

وأكد أرمو وجهة نظره بشأن وجود ((مواسم))، قائلاً: ((إن هذا قد يعني التوجه إلى العمل عندما يحين وقت العمل الجاد، ثم إعطاء الأولوية للأسرة والصحة والحياة الشخصية خلال المواسم الأخرى)). وقال: ((يجب ألا يكون لديك أيضاً توازن بين العمل والحياة عندما تكون في موسم عائلتك. يجب أن تركز بشدة على إنشاء أفضل أسرة يمكنك تكوينها)).

كان أرمو يبلغ من العمر 14 عاماً فقط عندما بدأ أول أعماله، وهي شركة تعليمية، حيث كان يربط الطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة بطلاب آخرين متفوقين في موضوع معين. وكان يأخذ نسبة من الرسوم. وبحلول سن السابعة عشرة، باع شركته الثانية، وهي مدونة على الإنترنت تسمى Entrepreneur Express، مقابل 110.000 جنيه إسترليني (نحو 145.000 دولار).

وهو يسير على خطى العديد من الرؤساء التنفيذيين والمليارديرات مثل بيل جيتس ووارن بافيت الذين كرسوا أجزاء كبيرة من حياتهم لبناء شركاتهم. وكان غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، قال مؤخراً إنه لم يكن يؤمن بأخذ الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع في العشرينيات من عمره، لكنه الآن وهو يبلغ من العمر 68 عاماً ينصح الأشخاص من حوله بأخذ استراحة عندما يستطيعون. في الوقت نفسه، لا يزال بافيت البالغ من العمر 94 عاماً، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، يعمل 6 أيام في الأسبوع ويذهب إلى المكتب أيام السبت.