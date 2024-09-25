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مداهمة مكاتب للبورصة الألمانية و«ناسداك»

9/25/2024 7:29:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

داهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي مكاتب مجموعتين كبيرتين في البورصة بسبب مخاوف من أنهما ربما انتهكتا قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد. وتخضع كل من البورصة الألمانية، أكبر شركة بورصات في الاتحاد الأوروبي، و((ناسداك))، التي تعد شركتها الأم في الولايات المتحدة واحدة من أكبر البورصات في العالم، لتحقيق بدأته المفوضية الأوروبية.

فيما خضعت مكاتب البورصة الألمانية في فرانكفورت للتفتيش فعلياً من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية في بيان أصدرته، إلى أن لديها مخاوف من أن الشركات التي تم تفتيشها، ربما تكون قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن عملية التفتيش لا تعني أن الشركات قد أدينت بارتكاب سلوك مناهض للمنافسة وأن عمليات التفتيش لا تحكم مسبقاً على نتائج التحقيقات الجارية، وقالت إنه لا يوجد أي موعد نهائي قانوني لاستكمال التحقيقات في السلوك المانع للمنافسة.

وتعتمد مدة التحقيق على عدد من العوامل بما في ذلك مدى تعقيد كل قضية وتعاون الشركات المعنية مع اللجنة وممارسة حقوقها في الدفاع.

وإذا كشفت التحقيقات عن انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فقد يتم إجراء تحقيقات رسمية وتوقيع غرامات باهظة على تلك الشركات.

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