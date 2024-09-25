58 % من الأمريكيين يفتقدون الأمان المالي

أظهرت دراسة أعدتها شركة ((إيدلمان فاينانشيال إنجنز)) أن 12% فقط من الشعب الأمريكي يرون أنهم أثرياء حقاً، في حين يرى 58% منهم أنهم بحاجة لأجر سنوي لا يقل عن 100 ألف دولار كي لا يشعروا بالقلق بشأن نفقات المعيشة اليومية.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت تحت عنوان ((Everyday Wealth in America)) أن نسبة الذين يرون أنهم يجب أن يحصلوا على هذا المستوى من الأجر السنوي كانت أعلى بين الفئات الذين هم في الثلاثينيات (71%) والأربعينيات (75%) من العمر مقارنة بالفئات الأكبر سناً.

وحسبما ورد في الدراسة التي شملت استطلاع آراء 3 آلاف شخص عبر الإنترنت في فترة ما بين 12 يونيو و3 يوليو يرى 25% من الأمريكيين أن الأجر السنوي الكافي لعدم الشعور بالقلق تجاه النفقات اليومية هو 200 ألف دولار، وفق ما نقلت قناة ((فوكس بزنس)).

وأشار قرابة ثلثي الأمريكيين ممن لا يعتبرون أنفسهم ضمن طبقة الأثرياء إلى أن امتلاك مليون دولار سوف يجعلهم يشعرون بالثراء.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن قرابة 44% من مواطني الولايات المتحدة يعتبرون بطاقات الائتمان (دون سواها من أنواع الديون الأخرى) التهديد الأكبر لقدرتهم على بناء الثروة.