«القابضة» (ADQ) تبيع سندات بملياري دولار على شريحتين

ذكرت خدمة أدوات الثابت (آي.إف.آر) أن ((القابضة)) (ADQ)، باعت سندات بملياري دولار على شريحتين الأربعاء، وسط إقبال كبير من المستثمرين على ثاني بيع دين للصندوق هذا العام.

وباعت ((القابضة)) (ADQ)، شريحة بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي السابق بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب ثمانية مليارات دولار.

ولدى ((القابضة)) (ADQ) أصول كبيرة. وجمع 2.5 مليار دولار في أول إصدار للسندات، والذي كان في أبريل وسط إقبال قوي من مستثمرين عالميين سمح بتسعير أفضل عند الطرح. وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطّلعت عليه ((رويترز)) أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار بنهاية يونيو.

وكان بيع السندات الأول يهدف للمساعدة في تنويع مصادر تمويل ((القابضة)) (ADQ) من أجل عمليات استحواذ في المستقبل، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز آنذاك.