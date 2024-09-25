«القابضة» (ADQ) تبيع سندات بملياري دولار على شريحتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت خدمة أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن ((القابضة)) (ADQ)، باعت سندات بملياري دولار على شريحتين الأربعاء، وسط إقبال كبير من المستثمرين على ثاني بيع دين للصندوق هذا العام.
وباعت ((القابضة)) (ADQ)، شريحة بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي السابق بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب ثمانية مليارات دولار.
ولدى ((القابضة)) (ADQ) أصول كبيرة. وجمع 2.5 مليار دولار في أول إصدار للسندات، والذي كان في أبريل وسط إقبال قوي من مستثمرين عالميين سمح بتسعير أفضل عند الطرح. وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطّلعت عليه ((رويترز)) أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار بنهاية يونيو.
وكان بيع السندات الأول يهدف للمساعدة في تنويع مصادر تمويل ((القابضة)) (ADQ) من أجل عمليات استحواذ في المستقبل، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز آنذاك.
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