القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعم رئيس للجهود العالمية نحو مستقبل أخضر ومستدام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في العمل المناخي العالمي.

وتمثل القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتعقد دورتها الـ10 يومي 2 و3 أكتوبر 2024، دعامة أساسية لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تجمع تحت سقفها نخبة من الخبراء وصناع السياسات والقادة من مختلف أنحاء العالم للتباحث في القضايا ذات الأولوية والوصول إلى الحلول الداعمة للاقتصاد الأخضر.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تُعقد هذا العام تحت شعار ((تمكين الجهود العالمية:

تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور))، وتبني على مخرجات وإنجازات الدورات والفعاليات العالمية السابقة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير بيئة داعمة للتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

توازن

وأشار معالي الطاير إلى أن القمة تركز هذا العام على عدد من المحاور الرئيسة التي تدعم جهود الحكومات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز العمل المناخي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين الذين سيناقشون السياسات والأطر التنظيمية والتقنيات التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إضافة إلى تعزيز دور الشباب في العمل المناخي واستخدام التقنيات الحديثة لمواجهة التغير المناخي، فضلاً عن أهم التحديات الرئيسة للوصول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التمويل الأخضر واستدامة التعاون الدولي.

وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 على 8 محاور أساسية:

1.إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني: كان العام الماضي الأكثر دفئاً في التاريخ، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يوليو 2023 ـ يونيو 2024 بلغ 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة، ما يؤكد الحاجة الملحة لمناقشة عدة محاور رئيسة منها استراتيجيات التقاط وتخزين الكربون.

ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد. وقالت سحر شامسي، شريك، أوكسيرا، وأحد المتحدثين في القمة:

((تعد إزالة الكربون من قطاع الطاقة خطوة أساسية للحد من الانبعاثات من مصدرها في مرحلة إنتاج الطاقة، فضلاً عن تسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني بالنسبة المستخدمين في القطاعين الصناعي والسكني الذين يحتاجون إلى مصادر طاقة نظيفة لتعزيز مسارات انتقالهم.

ولتحقيق انتقال الطاقة، من الضروري تطوير تشريعات وسياسات شفافة ومتواءمة، لأن تطوير واستيعاب الطاقة الخضراء يتطلب مواءمة مصالح جميع المعنيين بهدف تعزيز الابتكارات التقنية، وتحفيز دخول رأس المال، وتحقيق رضا المستهلكين. وفي هذا الإطار، لدى العالم فرصة مناسبة للوصول إلى الحياد الكربوني بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال التركيز على التنسيق محلياً ودولياً بشأن تشريعات وسياسات الطاقة)).

ممكنات

2.دفع عجلة الطاقة النظيفة: التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.

وقال محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، هيئة كهرباء ومياه دبي: ((تؤدي تطورات الطاقة النظيفة دوراً محورياً في بناء مستقبل مستدام، ويشكّل توظيف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر نقطة تحولٍ في منهجيات إنتاج واستهلاك الطاقة. تقود هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التحول عبر إسهاماتها المشهودة في تحقيق الأهداف الطموحة لإمارة دبي.

وذلك من خلال مشاريعها الرائدة كمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر. وتمثل هذه الجهود دافعاً أساسياً للحد من الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة وترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050)).

3.التمويل المناخي: تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف ((COP28)).

والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات ((صندوق ألتيرّا)) بقيمة 30 مليار دولار أمريكي. وقال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ في مؤسسة التمويل الدولية:

((نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل، ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية. يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وتمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منبراً رائداً للوصول إلى أهدافنا المشتركة، وأتطلع قدماً للمشاركة في فعالياتها)).

4. الاقتصاد الدائري: التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.

وقال ستيوارت بينيا فيليز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ماكروسايكل تيكنولوجيز: ((إنَّ الوصول إلى الاقتصاد الدائري الحقيقي يعتمد بشكل أساسي على التزامنا بإعادة التدوير، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة الرائدة التي تعزز الفائدة الاقتصادية للفرص التي تتيحها هذه الممارسات.

إن الابتكار في تطوير التقنيات ذات الفعالية العالية من ناحية العائد المالي والعمليات سيتيح لنا النهوض بالبنية التحتية لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، مما يضمن أن الاستدامة ستتجاوز كونها مجرد هدف لتصبح واقعاً اقتصادياً ملموساً)).

اتجاهات

5.السياسات والأطر التنظيمية: مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك الاتجاهات البيئية المناهضة، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف ((COP28))، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وقالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا)): ((يتطلب انتقال الطاقة جهوداً شاملة لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات.

تؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب. وتعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسية لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة)).

6.استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي: فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة ((فيزا)) ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس الإدارة: ((لطالما شكل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في عمليات شركة فيزا على مدار أكثر من 30 عاماً، فهو يوفر لنا مجموعة أدوات فريدة تدعم جهودنا لبناء مستقبل مستدام.

ومن خلال الاستفادة من مختلف تقنياته، يمكننا تحسين استخدام الموارد وتعزيز الكفاءة وتشجيع ودعم الابتكارات الهادفة التي تنعكس إيجاباً على مسيرة الاستدامة.

وفي فيزا، ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كشريك لا غنى عنه في رحلتنا لتحقيق النجاح والازدهار والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وضمان مساهمتنا عبر كل خطوة نتخذها ليس فقط في دفع مسيرة التكنولوجيا، ولكن أيضاً في بناء عالم أكثر استدامة)).

فجوة

7.الشباب والعمل المناخي: مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.

وقالت نجيبة الجابري، نائب الرئيس لشؤون البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة في قطاع صناعة الألمنيوم بحلول عام 2030. لدينا خطة قوية لتحقيق هذا الطموح.

لكننا ندرك أنه لا يمكننا تحقيق الطموح بدون التعاون بين القطاعات الصناعية التي يصعب الحد من انبعاثاتها وتوظيف الابتكار في تلك القطاعات. ويمكننا العمل مع الحكومات لتقديم السياسات الداعمة والتمويل والتكنولوجيا اللازمة لدفع عجلة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال هذا التعاون. وأتطلع إلى مشاركة تجربتنا خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر)).

8.الغذاء والمياه: سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه. وقالت كريستين جولد، مؤسس شركة ((ثوت فور فود Thought For Food®)):

يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتولى قيادة بناء أنظمة غذائية ذكية مناخياً ومغذية من خلال تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص. أتطلَّع قدماً لاستكشاف كيف يمكن للاستثمارات والسياسات الصحيحة أن تدفع أهداف الاقتصاد الأخضر إلى الأمام، وتضمن توسيع ونمو حلول الغذاء والمياه المبتكرة المتوفرة لدينا الآن، لتمكين المجتمعات وإحداث تأثير دائم ومربح لكوكبنا.

وتأتي هذه المحاور الـ8 تجسيداً لرسالة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المتمثِّلة في تمكين التعاون العالمي للوصول إلى المستقبل المستدام من خلال تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز المرونة في وجه التحديات المناخية العالمية وتمهيد الطريق نحو انتقال عادل وشامل للطاقة.