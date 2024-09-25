18رعاية محلية وعالمية لـ«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024»

أعلنت ((القمة العالمية للاقتصاد الأخضر)) إبرام شراكات استراتيجية مع 18 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية رائدة لرعاية الدورة الـ10 من القمة، التي تعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار ((تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور)).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ((تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها في تمكين الحراك المناخي العالمي وإرساء دعائم اقتصاد أخضر مستدام.

ويسعدنا رعاية عدد كبير من المؤسسات الوطنية والعالمية لهذه الدورة من القمة، حيث نتشارك الرؤى والأهداف لبناء مستقبل مستدام ودفع عجلة التعاون على المستوى العالمي وتمكين التقدم في التقنيات والحلول الخضراء واستحداث فرص جديدة تعود بالمنفعة على الأجيال الحالية والمستقبلية)).

وأضاف معالي الطاير: ((تستقطب القمة هذا العام نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لدفع عجلة الحوار والتعاون للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

وتبني القمة على الزخم الذي حققته الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، من خلال توظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي وإشراك جميع المعنيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال العادل والشامل للطاقة)).

الراعي البلاتيني - مجموعة ((إينوك))

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة الداعمين لجهود التعاون الدولي بغية تسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وفعال من حيث استهلاك الموارد. وتتيح الفعاليات التي يشهدها القطاع، مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فرصة قيّمة للتعاون مع الجهات المعنية حول العالم للمساهمة في مساعي دولة الإمارات والعالم أجمع لتحقيق الحياد المناخي. وبصفتنا شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة، فإن مشاركتنا في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تؤكد التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واعتماد التقنيات الناشئة، وقيادة استراتيجيات الدولة الطموحة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة)).

الرعاة الذهبيون

بنك الإمارات دبي الوطني

بدوره قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((نواجه في عصرنا الراهن تحديات بيئية غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود واتخاذ إجراءات جريئة وتعاونية أكثر من أي وقت مضى. وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها الحيوي كمنصة مهمة للمؤسسات لتبادل الرؤى ودعم الحلول المبتكرة وتعزيز الزخم العالمي نحو التغيير المستدام.

ويتماشى شعار القمة ((تمكين الجهود العالمية)) مع التزامنا بدفع عجلة التمويل والابتكار المستدامين. وأضاف: ((فخورون بكوننا رعاة ذهبيين لدورة هذا العام، ونتطلع إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر مع نخبة الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة والتمويل الأخضر)).

الإمارات العالمية للألمنيوم

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يلعب الألمنيوم دوراً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه بطريقة مستدامة، ما يمثل فرصة كبيرة وتحدياً في الوقت نفسه بالنسبة لشركتنا ولقطاع الألمنيوم بأكمله. وبصفتنا شركة صناعية رائدة في الإمارات، نحرص على تعزيز فرص التعاون ومضاعفة جهودنا بالشراكة مع الجهات الأخرى وتبادل المعارف لتطوير حلول مبتكرة من أجل مواجهة هذه التحديات)).

دوبال القابضة

وقال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة ((دوبال القابضة)): ((يشرفنا، في ((دوبال القابضة))، أن نشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كأحد رعاة هذا الحدث الرائد، تماشياً مع التزامنا الراسخ بتعزيز الاستثمارات التي تسهم في إرساء دعائم اقتصاد عالمي مستدام. وتتيح القمة منصة مميزة لبناء شراكات استراتيجية تدعم جهودنا لدفع عجلة التحول نحو نموذج الاقتصاد الأخضر، نظراً لما تتيحه من فرص عديدة للتعاون والتواصل)).

دراجون أويل

بدوره، قال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة ((دراجون أويل)): تلتزم ((دراجون أويل)) بالمساهمة في الحركة العالمية نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وذلك بما يتماشى تماماً مع توجهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024.

كشركة مملوكة لحكومة دبي ندمج الممارسات المستدامة في عملياتنا في تركمانستان والعراق ومصر، مع التركيز على تقليل الانبعاثات وتحسين إدارة النفايات وتعزيز الحفاظ على البيئة.

أننا ندرك أهمية التعاون والابتكار في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية في المجتمعات التي نعمل بها، مما يعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

الصكوك الوطنية

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة الصكوك الوطنية: ((تحرص شركة الصكوك الوطنية في إطار استراتيجيتها على توفير الدعم للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إذ أننا نسهم بشكل دائم في تعزيز تكامل الاستدامة ضمن القطاع المالي.

ويمثل التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات استراتيجية أساسية تضمن تحقيق القيمة المضافة والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتلتزم شركة الصكوك الوطنية بمبادئ الاستدامة بوصفها مستقبل القطاع، وتعكس مشاركتنا في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دور الشركة الرائد كمحرك للابتكار في مجال التمويل الأخضر)).

الاتحاد لخدمات الطاقة

قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: ((تمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أحد المنتديات العالمية الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر. ومن شأن هذه المنصة الدولية أن تساعد على التعمق في الحوار وتعزيز العمل المشترك بين أصحاب المصلحة في القطاع، فضلاً عن بناء الشراكات والتعاون من خلال الربط بين العقول الإبداعية عبر مختلف القطاعات بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

تماشياً مع الأهداف التي حددها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، والتي توحد العالم لمعالجة أزمة المناخ من خلال الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بنحو 1.5 درجة مئوية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وتساعد المنصة التي توفرها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على دعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتماشياً مع هذه الاستراتيجيات، ستجري شركة الاتحاد لخدمات الطاقة مراسم توقيع اتفاقيات مع الجهات الحكومية الرئيسية في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر)).

بدوره، قال بيناكي آيش، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر: ((نفخر بمشاركة صندوق دبي الأخضر في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مما يعزز التعاون العالمي في مجال الاستدامة ويعزز رؤية دبي لمستقبل الطاقة النظيفة، بدعم الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)).

مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو))

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو)): باعتبارها شريكاً استراتيجياً للدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تفخر ((مورو)) بدعم هذا المنبر المهم الذي يعزز التعاون العالمي والابتكار لضمان مستقبل مستدام. ويتناغم شعار هذا العام، ((تمكين الجهود العالمية:

تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور))، مع رسالتنا في تسريع مسيرة التحول الرقمي من خلال الحلول المستدامة. ونحن ملتزمون بمواكبة رؤية الإمارات للاقتصاد الأخضر والمساهمة في بناء مستقبل مرن ومنخفض الكربون من خلال تسخير التقنيات المتطورة التي تتميز بكفاءتها في استهلاك الطاقة مثل مراكز البيانات الخضراء لدينا التي حازت على تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ماي دبي

من جهته قال أبراهام كاه الرئيس التنفيذي لـ((شركة ماي دبي)): ((بكل فخر واعتزاز، تتشرف ((ماي دبي)) برعايتها للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر. يعد التزامنا بالاستدامة، في ((ماي دبي))، ليس مجرد واجب مؤسسي فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من قيمنا الجوهرية التي توجه كل خطوة وكل قرار نتخذه.

ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي، الذي يجمع رواد الفكر والرؤى من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية المستدامة)).

فورورد إنفستمنت

قال بيناكي آيش، الرئيس التنفيذي لشركة ((فورورد إنفستمنت)): تسعد شركة ((فورورد إنفستمنت)) بمشاركتها في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تماشياً مع رؤية دبي لبناء مستقبل مستدام. ستتيح لنا القمة منصة لاستعراض تقنياتنا المبتكرة في الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة والتكنولوجيا التشغيلية، والتي تسهم في تعزيز مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي نحو مستقبل مستدام ومدعوم بالتكنولوجيا.

الشركاء الإعلاميون الاستراتيجيون

دبي للإعلام

أشار محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ((دبي للإعلام))، إلى أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ودورها في إبراز جهود دبي والإمارات وسعيها لتبني الابتكار والحلول الخضراء، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن شراكة ((دبي للإعلام)) مع القمة تأتي في إطار مسؤولياتها الهادفة إلى التعريف بالممارسات البيئية السليمة.

وقال: ((تحرص ((دبي للإعلام)) عبر برامجها المتنوعة على مواكبة كافة الأحداث التي تشهدها دبي والإمارات، وتسعى إلى إبرازها عبر تقديم تغطيات حصرية وشاملة لها، ما يعزز دورنا في دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي وطموحاتها، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقضايا البيئة والتغير المناخي.

وأهمية تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في كافة المجالات، ما يخدم توجهات دبي الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة))، منوهاً إلى أن القمة تعد منصة استراتيجية تبرز مكانة دبي وريادتها العالمية، وتجسد طموحها في قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

سي إن بي سي عربية

وقال محمد برهان، الرئيس التنفيذي لشركة سي إن بي سي عربية: ((يسعدنا مواصلة دعمنا كشريك إعلامي استراتيجي للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 بدورتها الـ10. من خلال هذه الشراكة نأمل أن نعزز المناقشات حول المسائل الملحة مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وتأثيرهما على شركات الأعمال.

إن موضوع هذا العام، ((تمكين العمل العالمي: إطلاق الفرص ودفع التقدم))، يتماشى تماماً مع هدفنا المتمثل في تعزيز وعرض التقدم الذي يؤدي إلى مستقبل مستدام)).

شبكة الإذاعة العربية

قال محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية: ((نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة كما نفخر أن نكون الراعي الإعلامي ((للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر)) لهذا العام، حيث تسعى هذه الدورة للوصول إلى نتائج إيجابية في مجال الاستدامة وإزالة الكربون، بوصفه أحد أهم المحاور التي تركز عليها القمة هذا العام.

وتأتي مشاركتنا في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر انطلاقاً من دورنا ورسالتنا الإعلامية الهادفة. لنكون شركاء في تسليط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل والمساهمة في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويتطلب ذلك، عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، وسننقل الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات وخارجها.

الشركاء الإعلاميون

مجلة ((ميد))

وقال كولين فورمان، مدير التحرير، مجلة ((ميد)): لقد كانت ((ميد)) في طليعة مراقبي ومتابعي البنية التحتية الإقليمية وأسواق الطاقة لأكثر من 60 عاماً، ويشرفنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024. ويتماشى تركيز هذا العام على إزالة الكربون والهيدروجين الأخضر ومبادرات الاقتصاد الدائري مع التحولات الكبيرة التي نشهدها.

وباعتبارها شريكاً إعلامياً، يتمثل دور ((ميد)) في ضمان وصول هذه التطورات الصناعية المهمة إلى مجتمع الأعمال الأوسع، مما يساعد على تعزيز تعاون أكبر وتسريع رحلة المنطقة نحو الحياد الكربوني.

مجلة ((فاينانس وورلد))

قال هارش ديدوانيا، رئيس قسم الاستراتيجية في مجلة ((فاينانس وورلد)): فخورون في مجلة ((فاينانس وورلد)) بشراكتنا مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهي منصة تلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

بفضل نطاقنا الواسع وتأثيرنا، نخطط للاستفادة من هذه الشراكة من خلال عرض دور التمويل في تمكين الشركات والحكومات من الاستفادة من التمويل الأخضر، والاستثمارات المستدامة، والمحافظ التي تركز على المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

شريك النقل المستدام

المركز الميكانيكي للخليج العربي

قال الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي – الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة BMW: ((يسعدني الانضمام إلى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المنصة التي تلعب دوراً مهماً في قيادة التحول العالمي إلى الاستدامة.

ويلتزم المركز الميكانيكي للخليج العربي بتصدّر الجهود الرامية لإحداث هذا التغيير، ويسعى باستمرار إلى رسم ملامحه بالاعتماد على الابتكار واتخاذ خطوات فعلية وملموسة. وأتطلع إلى التواصل مع نظرائي من قادة القطاعات لاستكشاف الحلول المبتكرة الرامية إلى تحقيق تحول سريع نحو الاقتصاد الأخضر)).