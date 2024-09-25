لطيفة بنت محمد: إبداعات فناني الإمارات تثري الصناعات الثقافية في دبي

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ((السرد.. رحلة بقاء))، الهادف إلى الاحتفاء بالفنانين الإماراتيين الناشئين والمحترفين وإبداعاتهم، وتمكين أصحاب المواهب في مجالات الفنون المتنوعة، وتسليط الضوء على تجاربهم الخاصة.

ويشارك في المعرض، الذي يقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ويستمر حتى 18 أكتوبر المقبل، 23 فناناً إماراتياً، أسهموا عبر أعمالهم وأفكارهم المتفردة في إثراء المشهد الفني والإبداعي في المنطقة، والنهوض بالحركة الفنية الإماراتية.

وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، اطلعت خلالها على الأعمال الفنية المتنوعة، التي شكل كل منها مساحة تعبيرية وفنية نابضة بالإبداع، وتجاوزت المفاهيم التقليدية للفن لتجسد الابتكار بأجمل صورة، وامتازت بتفرد الأفكار والأساليب وطريقة العرض.

والتقت سموها عدداً من الفنانين المشاركين في المعرض، مشيدة بتميز رؤاهم المبتكرة، وبجودة الأعمال الفنية، لافتة سموها إلى أن تلاقي إبداعات الفنانين الإماراتيين يثري الحراك الثقافي المحلي، ومؤكدة أن المعرض يسهم في خلق بيئة فنية مستدامة قادرة على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

تنوع

وأشارت سموها إلى أن ((السرد - رحلة بقاء)) يمثل منصة فنية مبتكرة تعكس الهوية الإبداعية للإمارة ودعمها للمواهب المحلية والكفاءات الاستثنائية المتميزة، وقالت سموها: ((يعكس المعرض قوة الفن الإماراتي، الذي يستند إلى تاريخ عريق من الموروث الفكري والمعرفي والحضاري، ويسلط الضوء على التنوع الإبداعي، الذي يخلق حواراً ثقافياً غنياً يسهم في تبادل الخبرات، وتحفيز الفنانين على التفاعل والتواصل والمشاركة بأعمالهم وتجاربهم، ما يعمل على توسيع مساحات الإلهام، وتكوين رصيد فني محلي يوصل رسالة الإبداع الإنساني للعالم)).

ويوفر المعرض مناخات ملهمة للفنانين، تتيح لهم فرصة التعبير عن توجهاتهم الفنية ونظرتهم الخاصة إلى مفاهيم الانتماء والسرد القصصي في الفنون، والسرديات الجماعية، والتراث الثقافي واستكشاف التقاليد والقيم والهوية، ففي أروقة المعرض، تتألق أعمال الفنانة الدكتورة نجاة مكي، والفنانة والمخرجة نجوم الغانم، والفنان محمد المنصوري، والفنان الراحل حسن شريف، بينما سعت الفنانة روضة المزروعي في عملها الفني إلى حفظ الذاكرة الجماعية، عبر توثيق حياة سكان منطقة سيجي بإمارة الفجيرة، ونمط حياتهم البدوية وطبيعتهم الديناميكية المتغيرة، وتتمحور فكرة عمل الفنانة سلمى المنصوري ((أستذكر بالألوان)) حول استكشاف جذور مسقط رأسها غياثي، حيث التقطت مناظرها وجوهرها من خلال الرسم،الذي استخدمته كوسيلة للتعبير عن ذاتها، أما الفنانة مي الرميثي فقد تعمقت عبر لوحاتها في جوهر طفولتها، وحاولت من خلالها التعبير عن شعور الدفء والألفة وروح المنزل، وما يحمله من ذكريات عزيزة.

أعمال فنية

في المقابل تستكشف الفنانة عائشة الحمادي في عملها ((صدى الذكريات)) مقبرة السفن الشراعية بميناء زايد، مستحضرة الذكريات العاطفية للتراث البحري، وتبرز مريم بن بشر في عملها الفني كيف كان الفريج في الماضي يمثل مساحة حيوية، بينما تبدو أزقته اليوم خالية من الحياة، في حين استلهمت الفنانة مريم الزعابي عملها من التصميم التجريدي لـ((المرتعشة))، لتصور رحلتها كامرأة في مواجهة أحكام المجتمع.

وتطل الفنانة الدكتورة عفراء عتيق بقصيدة تتألف من ثلاثة أجزاء تروي تفاصيل حياة جدتها خلال مواسم الصيد والغوص على اللؤلؤ، وتقف فيها بين الذاكرة الجماعية والسرديات المستمدة من الحياة العملية والتراث، فيما تُصور الشيخة اليازية آل نهيان، عبر أعمالها المناظر الطبيعية كخزائن للثقافة المادية والذاكرة.

وفي سلسلة ((التجسيد)) للفنانة علياء لوتاه تتجلى العلاقات بين الشكل وظله، والضوء والظلام، والشكل والفراغ، حيث تظهر وكأنها أوجه مختلفة لشيء واحد، أما الفنانة إيمان الهاشمي فتتعمق من خلال أعمالها ((سلسلة الانتظار: المقابس)) في مفهوم حساب الوقت، وتتأمل في مرور اللحظات وقياسها، وتناقش الفنانة سارة الحداد من خلال تعبيرها الإبداعي الفريد موضوعات الفقد والانتماء.

من جانبها تقدم الفنانة شمسة العميرة سلسلة من الأعمال المترابطة، تستكشف فيها الرمزية العميقة وأهمية نواة التمر، كما يعبر الفنان جمعة الحاج من خلال لوحته عن مشاعره الدفينة وملاحظاته وأفكاره وغيرها من المعاني، وتعرض الفنانة شيخة الكتبي عملها ((الكتاب))، وهو تركيب يجسد ممارساتها الفنية التفاعلية.

كما تتجلى في المعرض أعمال الفنان حسين شريف، ومن أبرزها ((تقاطع))، حيث يبرز العمل تعلق الفنان ببيئته ورصد تحولاتها، وتبين لوحات ((النقاط)) بداياته في الفن التجريبي.

ويشارك الفنان فارس الشعفار بلوحته ((أنشودة الزقاق المنعزل))، أما الفنان محمد العلوي فيستكشف عبر ((السلسلة)) الحياة اليومية والممارسات الثقافية لسكان منطقة كمزار، وطريقة تكيفهم مع بيئتهم. كما يتضمن المعرض أعمالاً للفنانة حصة المزروعي، والفنانة شما الحامد.