وجهات دبي عامرة بالترفيه وقصص الثقافات العالمية

تتنوع أشكال الاحتفالات والفعاليات الإبداعية في دبي، خلال الشهر المقبل، أكتوبر، حيث تحفل بألوان الترفيه الذي يعكس سياقات وقصص الثقافات العالمية.

وفي هذا الصدد، تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي للاحتفال بموسم الهالووين من خلال مجموعة من العروض والفعاليات الاستثنائية، التي ستأخذ المقيمين بالدولة وزوارها في مغامرة مميزة إلى عالم حافل بالتشويق، ضمن تجارب ستزخر بالعديد من المفاجآت والبرامج الترفيهية المميزة التي تتنوع بين مغامرات الديناصورات والزلاقات المائية الحماسية والتجارب السينمائية المخيفة.

وستتحول ((ذا جرين بلانيت دبي)) اعتباراً من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، إلى مسرح حافل بأجواء المناسبة، لتتيح للمغامرين الصغار وعائلاتهم تجربة مميزة خلال موسم الهالووين في قلب الغابة الاستوائية.

وسيكون المغامرون من أصحاب القلوب الجريئة على موعد مع تجربة ((الغابة الاستوائية المسكونة)) الجديدة التي ستأخذ الضيوف في رحلة لاستكشاف الحيوانات والنباتات الفريدة التي تحتضنها. وسيتمكن الضيوف من استكشاف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تضمها القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة.

كما تنتظر الضيوف من محبي الاستكشاف تجارب استثنائية يمكنهم من خلالها التجمع حول شجرة ((الكابوك)) للاستماع إلى قصص التشويق التعليمية ضمن أجواء حافلة بالمتعة، بينما سيتمكن المغامرون الصغار من إبراز إبداعاتهم عبر العديد من الأنشطة والحرف والفنون المستدامة لصنع هداياهم التذكارية من مواد صديقة للبيئة.

ستنظم ((حديقة وايلد وادي المائية)) خلال موسم الهالووين، مجموعة فريدة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من عوالم التشويق على مدار أسبوع كامل.

وسيكون عشاق الأفلام على موعد مع تجارب سينمائية حافلة بالدهشة والتشويق في روكسي سينما خلال موسم الهالووين، حيث ستتحول صالات العرض إلى مسارح للمغامرات المدهشة اعتباراً من 25 حتى 31 أكتوبر المقبل، إذ ستعرض مجموعة من الأفلام والإصدارات.

وسيكون على عشاق أفلام الرعب الاستعداد لتجارب ملؤها التشويق والصدمات المفاجئة خلال مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة خلال موسم الهالووين.

ويمكن للضيوف خلال زيارتهم إلى ((ذي فيو نخلة جميرا))، الاستمتاع بأوقات حافلة بالمتعة والتشويق لمشاهدة الإطلالات البديعة على أفق دبي الساحر بلمسات ذات طابع مرعب من المنصة اعتباراً من 26 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

تقدم ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، فعاليات متنوعة خلال موسم الهالويين المميز بطابعه الترفيهي الفريد، حيث توفر لزوارها مجموعة من المغامرات والأنشطة والمتاهات المخيفة.