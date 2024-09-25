المسرح الإماراتي يثري عوالم «أبو الفنون» خليجياً وعربياً

ثمثل الثقافة والفنون مقياس التطور الحضاري والإبداعي للدول. ولا شك ان دولة الإمارات تعد في هذا السياق، من بين أبرز الدول مكانة وتقدماً، وذلك في ظل ما تشهده من حراك إبداعي نوعي، ضمن شتى حقول الإبداع.. ومن بينها المسرح، بوجه خاص.

ومن بين تجليات وألوان تجسد هذا التميز الثقافي المسرحي للإمارات، واقع التطور النوعي في نشاطات الفرق المسرحية ومشاركاتها المؤثرة والمتميزة في المهرجانات العربية، إذ إنها تحصد العديد من الجوائز والتكريمات. وكان من بين آخر هذه النجاحات مؤخراً، الحضور اللافت للمسرح الإماراتي في الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث حقق مسرحيو الإمارات كبير النجاحات.

ومن يتابع تطور المسرح الإماراتي يدرك أن هذا الفن لم يتشكل بين ليلة وضحاها، بل بني على جهود مواهب شعبية ساهمت في تأسيس تاريخ مسرحي فريد، ليصبح المسرح واحداً من الفنون الرائدة في دولة الإمارات، خاصة في ظل دعم وتحفيز قادة الدولة للثقافة عموماً، كما يبرز في الصدد الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للمسرح والمسرحيين، في الإمارات والعالم العربي. وأيضاً ترفد وتثري سياقات الحراك المسرحي والإبداعي النشط في الدولة، المبادرات المتنوعة لكافة المؤسسات، الرسمية والمجتمعية المتخصصة.

تميز

وأكد الناقد المسرحي محمد الروبي أن النهضة المسرحية في الإمارات انطلقت في سبعينيات القرن الماضي، حيث شهدت تلك الفترة حراكاً نوعياً من خلال تكوين فرق مسرحية بأسس أكاديمية، لافتاً إلى أن الدولة قدمت الدعم اللازم لتلك الفرق، مما ساعدها على تأسيس مستقبل فني واعد للإمارات.

وأضاف: إن فرق المسرح التي نشأت في السبعينيات أسهمت في خلق جيل قوي من الفنانين، وإنتاج حالة مسرحية متميزة حتى يومنا هذا. ولم يقتصر هذا الحراك على الرجال فقط، بل بدأت المرأة دخول عالم المسرح، مما ساهم في تعزيز الحركة المسرحية. وأشار إلى أن هناك تطورات كبيرة على مستوى الكوادر الشابة في المسرح الإماراتي، بفضل دعم الدولة للخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير هذا الفن.

تبادل خبرات

بدوره، لفت الناقد المسرحي محمد عبدالرحمن إلى أن المسرح الإماراتي تأثر بعدة مدارس مسرحية، ومع تبادل الخبرات بين الدول، تمكنت الإمارات من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الإخراج المسرحي والتعليم الأكاديمي، مضيفاً: أسهم هذا التقدم في انطلاقة كبيرة للمسرح الإماراتي، حيث قُدمت عروض مسرحية إماراتية في دول عدة مثل مصر والمغرب والكويت، مما عزز انتشارها دولياً.

وأضاف: شهدت وتشهد الإمارات اهتماماً متزايداً بالجوانب الثقافية والفنية، ما أدى إلى تأسيس هيئات ومهرجانات متعددة تعزز دور ومكانة المسرح، في الإمارات وعلى المستوى العربي، ومن بينها: الهيئة العربية للمسرح، التي كانت بمثابة منبع ودعم كبير للمسرح الإماراتي في جميع أنحاء الدولة.

وتابع : إن اهتمام الإمارات ورعايتها للمسرح أتاح لشباب الفنانين الإماراتيين إنتاج مسرحيات متكاملة تنافس على مستوى عالمي، مما أهلها لحصد العديد من الجوائز.

من أبرز تلك الأعمال مسرحية ((السلوقي))، التي حصلت على 3 جوائز في مهرجان المسرح الخليجي، وكذلك مسرحية ((الكنز المجهول))، التي نالت المركز الأول في مهرجان المغرب للمسرح عام 2019. كما شاركت الأعمال الإماراتية في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث فازت مسرحية ((صدأ)) بجائزة أفضل عمل مسرحي.

ولم يتوقف هذا التميز عند حدود محلية أو خليجية، حيث تألقت الإمارات في الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي شهد تكريم الكاتب إسماعيل عبدالله بلقب ((شخصية العام المسرحية)) لعام 2024 تقديراً لإسهاماته في المسرح العربي، وتكريم الشاعر محمد سعيد الظنحاني لدوره في تأسيس مهرجان الفجيرة للمونودراما. وقد تميزت أيضاً العروض المسرحية الإماراتية في المهرجان، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده المسرح الإماراتي.