«تنوير» يردد أصداء محبة ويحفل بجماليات خالدة 22 نوفمبر

يستعد مهرجان تنوير لإبهار جمهوره ببرنامج افتتاحي 22 نوفمبر المقبل في صحراء مليحة، مستوحياً شعار ((أصداء خالدة من المحبة والنور)) من حكمة الشاعر جلال الدين الرومي. ويقام المهرجان في دورته الافتتاحية على مدار ثلاثة أيام بهدف تقديم رحلة جمالية تلتقي فيها الثقافات الإنسانية في حوار متناغم تقوده ثلاثية الموسيقى والفن والشعر، لتتجاوز الحدود والمسافات، وتنير قيم التعاطف والوئام، وتوحّد البشر من مختلف بلدان وحضارات العالم.

وتنطلق فعاليات المهرجان بحفل يحييه العالمي سامي يوسف، الذي عرفه المشهد الفني العربي والعالمي بقدرته على الجمع بين الألحان التقليدية والمعاصرة في قوالب موسيقية متفردة. ويشكل أداء الفنان سامي يوسف واحداً من أبرز العروض الموسيقية التي يستضيفها المهرجان، مصطحباً الحضور في رحلة روحانية تجسد فلسفة الشاعر جلال الدين الرومي حول العشق والنور.

وينضم إلى المسرح الرئيسي، ضمن أولى فعاليات المهرجان، الفنانة ومؤلفة الأغاني السنغالية سيني كامارا، التي تجمع في أعمالها إيقاعات ونغمات التقاليد الموسيقية في غرب أفريقيا، مع مؤثرات موسيقى البوب المعاصرة، وتقدم عرضاً على آلة الـ((كورا))، المعروفة في منطقتها، والتي تشبه في شكلها آلة القيثارة.

ويستمع زوار المهرجان إلى المؤلف الموسيقي السوري الرائد أنس الحلبي، الذي يعد أول عازف ((هاندبان)) في الشرق الأوسط، حيث يقود ((أوركسترا هاندبان أنس)) في عرض سمعي يجسد شعار المهرجان ويُعبر عن معاني الترابط بين الثقافات من خلال لغة الفن والجمال.

كما يشهد اليوم الأول من المهرجان فقرة فنية لعازف العود اللبناني زياد سحاب، الذي يتعاون مع فنان الرسم بالضوء الفرنسي جوليان بريتون، في عرض حي لفن الخط بالضوء، مجسداً كلمات الشاعر جلال الدين الرومي، ومقدماً عملاً ممتعاً للعينين والأذنين، يدمج الألحان والفنون البصرية في احتفال بالإبداع.

فنون وتجارب

ويوفر ((مهرجان تنوير)) للزوار تجارب تفاعلية في عدد من المواقع والوجهات إلى جانب العروض الفنية والأدائية، كما يتضمن سوقاً محلياً يعرض فيه الحرفيون منتجاتهم، إلى جانب مجموعة واسعة من الأغذية والمشروبات التي تحتفي بتنوع فنون الطهي في المنطقة. وتشكل التركيبات الفنية احتفاءً بصرياً يعزز أجواء المهرجان بالإبداع والإلهام، في حين يوفر المهرجان لعشاق المغامرات فرصة تجارب متنوعة تشمل ركوب الخيل، ومراقبة النجوم، والقيام بجولات مع مرشد سياحي في مواقع مليحة الأثرية ووادي الكهوف، ما يسمح للزوار باستكشاف التاريخ الغني والمشاهد الطبيعية الساحرة للمنطقة.