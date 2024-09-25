تحية إلى لبنان

كتب الشاعر اللبناني بشارة الخوري قصيدة (بيروت هل ذرفت عيونك دمعة)، وصف فيها بيروت بوطن الحضارة والنهى، يقول فيها:

بيروتُ هل ذَرَفتْ عُيونُك دمعةًإلّا تَرَشَّفَها فؤادِي المُغْرَمُ

ما جِئْتَها إلّا هَدَاكَ مُعلِّمٌفوقَ المَنابِرِ أوْ شَجَاكَ مُتَيَّمُ

بيروتُ يا وطنَ الحضارةِ والنُّهىالحبُّ يَبنِي والجَفاءُ يُهَدِّمُ

فتلقفها الأخوان منصور وعاصي الرحباني، وقاما بتلحينها، لتصدح بها حنجرة فيروز، في واحدة من أعذب مناجياتها لبيروت، الذي جاءها الشاعر الدمشقي نزار قباني، وكتب لها (يا ست الدنيا يا بيروت)، أما ابن فلسطين محمود درويش، فوصفها بأنها مدينة من تعب ومن ذهب، في قصيدة ((بيروت))، التي يقول فيها:

تُفَّاحةٌ للبحر، نرجسةٌ الرخام

فراشةٌ حجريّةٌ بيروتُ. شكلُ الروح فى المرآة

وَصْفُ المرأة الأولى، ورائحة الغمام

بيروتُ من تَعَبٍ ومن ذَهَبٍ، وأندلس وشام

أما فيروز، فإنها أكثر من غنى للبنان، وأكثر من التصق به وراهن عليه، مجدته بصوتها، وفي أغنياتها ومسرحياتها، حملته معها إلى كل عواصم الدنيا، وتغنت بحبه وتحضره وجماله وسلامه، من فوق أضخم وأعرق مسارح العالم، فلم تخلُ حفلة أو مناسبة لم تصدح فيها فيروز باسم لبنان الأخضر، وبست الدنيا بيروت، التي نرسل لها ولكل لبنان اليوم، وكل يوم، من قلوبنا، أصدق سلام ودعاء، حتى يخرج من ابتلائه الكبير.

لبنان البلد الذي يختزن ويختزل ذاكرة وذكريات وأيام وشخصية اللبناني الأصيل والحقيقي، الذي تشكّل من تلك التفاصيل الخاصة، التي غنتها فيروز، وهي تردد (احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي)، فمن سيحكي لفيروز الحكاية؟ تطلب فيروز من النسيم أن يحكي، وهو يمر على الشجر الأخضر، حكاية عن الأهل، وعن البيت، وعن جار الطفولة، حكاية طويلة! وعن الزّيتون والصّبي والصّبيّة بفَيّ الطّاحون.

هذه الصور الرومانسية، التي تبدو وكأنها هاربة من زمن بعيد، هي لبنان الوطن، الذي حمله كل لبناني خرج وهاجر، ولم يعد بسبب الخوف والحروب والصراعات، و... لكن كل مصائب السياسة لم تمحُ صورة لبنان الأخضر الجميل، صورة الوطن الذي تناديه فيروز دائماً

وطني يا جبل الغيم الأزرق

وطني.. يا قمر النّدي والزّنبق

يا بيوت الْـ بيحبّونا

يا تراب اللّي سَبَقونا

يا زغيَّر ووِسع الدّني.. يا وطني