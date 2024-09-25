قصة طلال مداح مع السينما

بعد أن ذاع صيته في بلده وأقطار الخليج المجاورة، وأثبت للجمهور أنه صوت رخيم وعازف عود بارع ومطرب لا يشق له غبار، من خلال أغانيه العاطفية الجميلة، التي بدأها بأغنية ((وردك يا زارع الورد))، و((سويعات الأصيل)) و((حبك سباني)) وغيرها، اتجه السعودي الكبير طلال مداح في ستينيات القرن الماضي للغناء في البلاد العربية.

وكانت البداية من لبنان، الذي كان وقتذاك مصيف العرب الأوحد. ولهذا كانت تقام في مصايفه الشهيرة كمصيفي ((بحمدون)) و((عالية)) كل صيف حفلات غنائية جماهيرية، بمشاركة أشهر المطربين العرب من مصر ولبنان وسوريا والعراق ودول الخليج العربية.

في إحدى زيارات طلال مداح الأولى إلى لبنان في مطلع الستينيات الميلادية عرض عليه اللبنانيون المشاركة بالتمثيل مع الغناء في فيلم سينمائي مقابل أن يسهم شخصياً في الإنتاج. ونظراً لقلة خبرته في هذا المجال وافق صاحبنا من دون تردد، ومن أجل ذلك عاد إلى السعودية وقرر أن يبيع ثلاثة عقارات كان يملكها في الطائف، وأخذ ثمنها وطار عائداً إلى بيروت لإنجاز الفيلم.

والإشارة هنا إلى فيلم ((شارع الضباب))، الذي عرض للمرة الأولى بدور العرض في الأول من يناير 1967، وكانت مدته 90 دقيقة، وقام بإخراجه مخرج مصري لم يكن معروفاً آنذاك هو المخرج ((سيد طنطاوي)) (كان قد أخرج حينذاك فيلماً مصرياً يتيماً هو فيلم ((ولدت من جديد)) سنة 1965 من بطولة محرم فؤاد ونزهة يونس وملك سكر)، بمساعدة المخرج اللبناني تيسير عبود.

شارك مداح التمثيل كلاً من الشحرورة صباح وعلياء النمري وقطقوطة وعادل مراد وسميرة البارودي ونادية حمدي ورشيد علامة وهند طاهر وهاشم قنوع وسعاد كريم وسمير شمص، وفيه تقرر أن يغنى أغنيتين من أغانيه، فأذيعت واحدة منهما فقط، وكانت باللهجة والإيقاع المصريين وهي أغنية ((مش ده كلام ينقال)) من كلمات ميشيل طعمة، وألحان الموسيقار السعودي غازي علي، أما الأغنية الثانية فلم تصور ولم تذع وكانت أيضاً باللهجة المصرية وهي ((حبايبي بالميات)) من كلمات ميشيل طعمة، وألحان الملحن السوري محمد محسن.

لم يحقق الفيلم النجاح الجماهيري الذي تمناه مداح. فقصته التي كتبتها الراقصة المصرية امتثال زكي، التي اتجهت لاحقاً إلى التمثيل لم تكن سوى حدوتة مستهلكة تدور حول شاب يعاني صدمة عاطفية، بسبب الفتاة التي يعشقها بعدما عرف أنها فتاة ليل.

تمضي الأحداث فيتعرف الشاب إلى امرأة تكبره في السن ومتزوجة، فيطلب منها الانفصال عن زوجها، لكنه ينكث عهده بعد أن يتم الطلاق، وتمضي الأحداث ضمن هذا السياق.

أما الشيء الوحيد الذي خرج به مداح من هذه التجربة السينمائية الفاشلة فهو اتساع نطاق شهرته داخل لبنان وخارجها إلى درجة أن المسارح اللبنانية كانت تبحث عنه، للتعاقد معه لإحياء الحفلات، خصوصاً أنه وقف في الفيلم أمام الفنانة الكبيرة صباح، التي كانت وقتذاك صاحبة شهرة طاغية في مجالي الغناء والتمثيل.

هذا ناهيك عن أن الفيلم المذكور أدخل مداح التاريخ كأول فنان سعودي يخوض تجربة التمثيل والإنتاج السينمائي، وهو ما وضع المملكة العربية السعودية على خريطة الإنتاج السينمائي لأول مرة.

كان لمداح وقت أن خاض تجربته السينمائية تلك والتي لم يكررها تجربة وحيدة لجهة الوقوف أمام كاميرات التصوير، ونعني بذلك تقديمه أول ((فيديو كليب)) عام 1965 من تصوير التلفزيون السعودي لأغنيته الشهيرة ((عيني علينا)) من ألحانه وكلمات صديقه لطفي زيني.

عدا ما لحق به من خسائر مالية من وراء ((شارع الضباب)) تعرض مداح لانتقادات مريرة داخل بلده، بل استدعته وزارة الإعلام قبل عرض فيلمه للاستفسار عن طبيعته ومحتواه وأغانيه، وهو ما جعله يلغي أغنيته الثانية من الفيلم كما أشرنا آنفاً.