بعد تمدد رقعة الشركات العابرة للقارات، وارتفاع أعداد موظفيها، الذي يناهز حجم سكان عواصم عالمية، وبعد تعقد العمليات، وتكالب الضغوطات عليهم، صارت الحاجة ماسة إلى الانتباه لمفهوم ((رفاهة الموظفين)) (well-being).

فقد تبين أن اهتمام الشركات برفاهة العاملين، بات أمراً جوهرياً، لأنه يؤثر في استقالتهم، حيث أظهرت دارسة ذكرتها HBR، أن نحو 20 في المئة من العاملين، تتدهور معنوياتهم وتصل إلى أسوأ حالاتها قبل استقالتهم. فيتثاقلون في العمل، ويخلدون إلى النوم لساعات طوال، ربما هروباً من الواقع الأليم.

منظمة غالوب الشهيرة لاستقصاء آراء الناس، ذكرت أن بحوثها قد أظهرت أن تحلي الموظفين بالرفاهة في مكان العمل، يؤثر في حياتهم الشخصية، والعكس صحيح، حيث تؤثر مجريات حياتهم الشخصية في أعمالهم.

ولذلك، انتشر مفهوم well-being، الذي يترجمه قاموس أوكسفورد على أنه ((حُسن الحال)) أو السعادة. وربما كانت الترجمة الإنجليزية أدق، وهي ((حالة يتمتع بها المرء بالصحة والسعادة)). فهي أشمل من السعادة، وأوسع نطاقاً من المال بمفرده.

ولهذا، طور العلماء معاير مختلفة لقياس جوانب من رفاهة الموظف، منها ((الرفاهة الاجتماعية))، وهي مقدار ما يتمتع به المرء من صداقات وعلاقات وطيدة مع محيطه، تمده بالدعم اللازم في حياته. وهناك ((الرفاهة المالية))، وهي عندما يشعر الإنسان بقدرته على إدارة أمواله على النحو الذي يحقق له آماله وتطلعاته. وذلك لا يأتي بمعزل عن ((الصحة البدنية))، فما فائدة المال والعلاقات، في ظل عدم المقدرة الصحية على ممارسة أبسط الأنشطة اليومية. كما وجد العلماء أيضاً شعوراً جميلاً، يعزز راحة الإنسان عند وجود ((رفاهة في المجتمع))، أي أن الفرد يشعر بالانتماء إلى مجتمع يمكنه أن يندمج مع أفراده، ويشاركهم أفراحه وأتراحه.

وحتى يحقق الموظف الرفاه اللازم لتعزيز متعته وأدائه، فلا بد أن يتعلم كيف يحسن إدارة طاقته. فشتان بين إدارة الوقت وإدارة الطاقة. فهناك من ((يحرق)) جل سعراته الحرارية في ذروة وقت الإنتاجية الصباحية، وذلك بأن يهدره في جدال عقيم، أو التجول في مواقع التواصل الاجتماعي، على حساب المهام ذات المردود الأكبر على حياته ومستقبله.

هناك من يتمتع بالنوم الجيد، والاختيار الموفق للوظيفة، لكنه بعد مرور الوقت ينتابه شعور بالاحتراق الداخلي burnout، من شدة الضغوطات التي تسللت إلى حياته. فلا هو يمارس الرياضية، ليبدد شيئاً من ضغوطاته، ولا هو يرأف بحاله، عبر تخفيف التزاماته إلى الحدود المعقولة. والأسوأ، إذا امتد الاحتراق الداخلي منا كمديرين إلى مرؤوسينا، وذلك عندما نمطرهم بوابل من الطلبات والأعمال الشاقة.

هناك فارق بين الرفاهة والعافية. حيث يقصد بالرفاهة well-being، تمتع الفرد بصحة جيدة، فضلاً عن السعادة، في حين أن العافية wellness، فهي تتمحور حول تمتعه بصحة جيدة. ولذلك، كانت رفاهة العاملين مسألة أشمل من العافية، ويمكن أن يقوم بها قسم الموارد البشرية.

وقد كشفت دراسات عدة، أن هناك علاقة وطيدة بين تمتع الموظفين بالرفاهة (الصحة والسعادة)، وبين ارتفاع إنتاجيتهم. ولذلك تقدم كبريات الشركات برامج خاصة تدربهم على الحياة الصحية المريحة، فضلاً عن إكسابهم لمهارات إدارية وحياتية، تخفف من وطأة الحياة وواجبات العمل، مثل التعامل مع الضغوطات، ومهارات إدارة الطاقة، وتعزيز التواصل الفعال بين الفرق. وتقدم شركتا غوغل ومايكروسوفت، برامج نوعية للعناية بالصحة النفسية والجسدية، بما في ذلك جلسات التأمل، فضلاً عن ورش عمل لتطوير المهارات، مثل الذكاء العاطفي وحل النزاعات. كما توفر أرامكو السعودية لموظفيها، برامج تدريبية في إدارة التوتر، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ما يسهم في رفع مستويات الإنتاجية والابتكار والرضا الوظيفي.

واجهت صعوبة بالغة في الاستقرار على مصطلح عربي يناسب المفردة الإنجليزية well-being، وربما يعود ذلك إلى حداثته، فضلاً عن محدودية وجود برامج ترفع من مستويات رفاهة الموظفين. حيث أظهرت أبحاث غالوب، أن 60 في المئة فقط من الموظفين الأمريكيين، على دراية بوجود برنامج من هذا النوع في شركتهم، ومن بين هؤلاء، 40 في المئة فقط يشاركون فيها! هذا في بلد متقدم، فما بالنا في بلدان عربية، يتحرج فيها البعض من البوح بأي مشكلة نفسية تعترضه.

توفر شركات لموظفيها برامج تدريبية في إدارة التوتر وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية ما يسهم في رفع الإنتاجية والابتكار