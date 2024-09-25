طور جديد في الحرب

سخر كثيرون قبل سنوات حين بدأت ملامح حروب تختلف عن كل ما شهدته البشرية منذ بداية مسيرتها مع الحروب. حتى التنبيهات الخافتة مما نحن مقبلون عليه، والمطالبة بضرورة الجاهزية حتى لا نفاجأ بحرب لا نعرف عنها شيئاً في عقر دارنا، نالها ما نالها من اتهامات التهويل وشرارات التنكيت.

ولأن هذا الطور الجديد من الحرب مبهم المعالم، متشابك الخيوط، متداخل في الأمن والسياسة والترفيه والإعلام والاقتصاد والحرب وكذلك السلام، فقد بدا الأمر كأنها حرب من وحي الخيال، أو مجرد تهيؤات تعتري من يؤمن بنظريات المؤامرة أو يقرأ ويطلع على تصورات المستقبل.

أمضى – أو بالأحرى أهدر - كثيرون وقتهم في دحض التحذيرات، وتشويه سمعة المحذرين، مع وضع الخطط الإعلامية والاجتماعية التي تهدف إلى تكذيب هذا الخطر القادم.

الخطر لم يعد قادماً، بل قدم بالفعل منذ فترة طويلة، وأدوات وتكتيكات هذا الخطر، أو هذا الطور الجديد من أطوار الحروب، أصبحت واضحة وضوح الشمس، ولم يعد هناك مجال للإنكار أو وقت للتجاهل.

يتعامل البعض مع ما جرى من خرق لأجهزة اتصالات ((البيجر)) في جنوب لبنان، وانفجار أجهزة اللاسلكي المفاجئ والمباغت والصادم كأنه أول ملامح هذه الحروب الجديدة، ويطلق عليها ((حروب الجيل الخامس)). لكن الحقيقة هي أنها ليست الملمح الأول، بل الملمح الأقرب منا، من حيث الجغرافيا، وفي ضوء مجريات حرب غزة التي توشك على إتمام عامها الأول.

بدأت هذه الحروب منذ اختلطت الحدود الفاصلة بين الحرب والسلام. وتجلت مع توجه العديد من جيوش العالم، وجماعاته المسلحة، وحركاته شبه العسكرية في تبني أساليب حرب واعتداء عسكرية غير تقليدية، لا تهدف فقط إلى القتل والتدمير وإعلان النصر بناء على عداد الخسائر، ولكنها تهدف، وربما في المقام الأول، إلى ضرب الاقتصاد وتخريب الإعلام والوصول إلى البيوت عبر منصات افتراضية وإلحاق الضرر بالبنى الاجتماعية. كل ذلك يجري جنباً إلى جنب مع أساليب الحرب التقليدية التي لا تتوقف سبل تطويرها وتحديثها، بدءاً من الأسلحة، ومروراً بتدريب المقاتلين وتطوير الخطط الحربية والقوس مفتوح.

يقولون إنها حروب الجيل الخامس، أو إنها امتداد لحروب الجيل الرابع، وربما مقدمات لحروب الجيل السادس. المسميات لا تهم، ما يهم هو الانتباه أن ((فنون)) الحرب في حالة تغير وتطور دائم، ومن يعتقد أن الحرب تقف محلك سر، حيث دبابة وطائرة وصاروخ ومقاتلون، مهما بلغوا من مهارة وبراعة وتقدم، مخطئ.

ويشير كتاب ((حروب الجيل الخامس: الهيمنة على المجال البشري)) لمؤلفه آرمين كريشنان المتخصص في دراسات الحرب والتأمين (2024) إلى أن السرية، التلاعب بالوكلاء، التلاعب بالهوية والثقافة، التضليل والبيانات الضخمة، الحرب النفسية، تسخير التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتحقيق المآرب وغيرها، يتم استخدامها في الأجيال الجديدة من الحروب بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويصل الأمر إلى استخدام التقنيات الحديثة للتحريض على السلوك المرغوب فيه والسيطرة على سمات مجموعات بعينها من البشر، من دون شرط اللجوء إلى الحرب العلنية أو العنف.

الحروب في طورها الحديث قد يصل بها الأمر إلى العمل على إعادة تشكيل مجتمعات بشرية معينة بشكل خبيث، بل وتغيير التركيبة الجينية للسكان بغرض السيطرة الاجتماعية والفكرية.

يتحدث المؤلف عن أهمية فهم أدوات وتقنيات الأجيال الجديدة في الحروب من أجل فهم الصراعات المعاصرة، مثل ما جرى في ما يسمى ((الربيع العربي))، وما يجري في أوكرانيا. وربما يجدر بكريشنان إضافة فصل جديد عن الأجيال الجديدة في الحروب وحرب غزة، ليس فقط من منطلق الأطراف المتحاربة بشكل مباشر وصريح، ولكن من خلال الوكلاء، ووكلاء الوكلاء.

غاية القول إن الذكاء الاصطناعي يلعب فعلياً دوراً أساسياً في الحرب الدائرة حالياً في المنطقة العربية. قواعد الحرب تتغير أمام أعيننا، والذكاء الاصطناعي في القلب منها.

يتوقع لموازين القوى أن تتغير، والتهديدات الأمنية ستتخذ أشكالاً لم تخطر على بال، وكل ذلك يدفع دفعاً عمليات صنع القرار وتحديد الاستراتيجيات، وبالطبع الأولويات، لمواكبة الطور الجديد من أطوار الحروب.