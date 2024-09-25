محمد بن زايد.. إشعاع الحزم والحب والإنسانية

تابع الملايين من الناس تلك اللحظات الإنسانية الفريدة التي ظهرت في بعض اللقطات من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، حيث يتلقى مجموعة من أبناء الإمارات العلاج في ذلك المستشفى المرموق، وبلغ التأثر مداه الأقصى حين احتضن سموه واحداً من أطفال الإمارات وقال له: ((أنا بخير لأني شفتك))، محاولاً إخفاء دمعة غالبت جفنه الأصيل وهو يرعى أبناء الوطن في كل مكان، طالباً منهم أن يسامحوه بسبب انشغاله بإدارة الدولة في هذه الظروف التي لا تسمح له إلا في القليل النادر كي يعبر لشعبه عما ينطوي عليه صدره العظيم من مشاعر الحب الصادق والرعاية الكاملة لأبناء هذا الوطن، الذين لا يغيبون عن ذاكرته وقلبه مهما تناءت بهم الديار، فجاءت هذه الزيارة الكريمة تتويجاً لكل مظاهر العناية والرعاية التي يُسبغها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أبناء شعبه ومن جميع الأجيال، لكن لقاءه بهذه المجموعة الخاصة من أبناء الوطن كان له مَذاقٌ خاص جعل القلوب تنظر بعين الحب والامتنان لهذا النمط النادر من القادة الذين يُجسدون أروع صور التلاحم مع أبناء شعبهم، ويقدمون النموذج الأرقى في القيادة والحكم، فهم ملوك على عروش القلوب قبل أن يكونوا ملوكاً على عروش الحُكم، لتظل الإمارات الوطن النموذج الرافل في ثوب العز والسعادة في ظل هذه المعادلة المتميزة من معادلة الحكم الرشيد بين القيادة والشعب.

إن هذا القائد الفذ الذي يفيض قلبه عطفاً وحناناً ورقة على أبناء شعبه في لحظات السِلم، هو نفسه ذلك القائد الحازم الجسور الذي تسنم مرتبة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو صقر الوطن الذي يحمل على عاتقه حماية هذه البلاد الحبيبة من كل العاديات، وهو القائد المتمرس بفنون القيادة العسكرية التي تقوم في جوهرها على الحزم والشجاعة والحسم في اتخاذ القرار، فهو وريث زعامات تحدرت إليه كابراً عن كابر، واجتمع مَجْد ذلك كله في حكيم الجزيرة وفارسها الشجاع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الباني المؤسس لهذا الوطن الذي راهن فيه وقبل كل شيء على الإنسان، وجعل أمانة الوطن في أعناق أنجاله الشجعان الذين ما خيبوا له ظنا، ولا أخلفوا للوطن وأهله عهداً، وها هي دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تُطاول الثريا مجداً وفَخاراً، وينعم الشعب بأمانٍ ونمط حياة لا مثيل لهما بين الشعوب، يقودهم هذا القائد الكبير ويحدوهم غناء نابع من أعماق القلب يفتخرون بقائدهم ورائدهم حين يقولون:

يا سلام الله على أرضه وسماه

نعشقك لآخر نفس في هالحياه

سيدي بو خالد القلب الكبير

إنت نعمة شعب، والخالق حباه

نعتزي باسمك على عاتي الظروف

دائماً للخير سباق وشغوف

يشهد العالم لك ببيض الكفوف

بسمتك للشعب هي عز الرفاه

إن الحديث عن إنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، شيء يستعصي على الحصر، فسياسته تقوم في جوهرها على حسه الإنساني العميق بالإنسان مهما كان موقع هذا الإنسان في هذه الحياة، فسموه هو الذي اتصل بالمواطنة هدى المطروشي، التي افتتحت ورشة لتصليح السيارات، ليعزز موقفها ويشيد بها نموذجاً متميزاً داخل مسيرة المرأة الإماراتية مع شعور عميق بالأبوة وهو يلاطف أبناءه أبناء الوطن، وسموه هو نفسه الذي اتصل بالرقيب أحمد الحمادي لكي يشكره على موقفه الأخلاقي النادر حين بادر إلى مساعدة شقيق عربي من السودان الشقيق يقيم في الدولة، ودفع أجرة النقل، فما كان من سموه إلا أن اتصل به لشكره على هذا الموقف الإنساني الذي يعكس القيم النبيلة للإنسان الإماراتي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الذي أمر بإنشاء مدينة الإمارات الإنسانية لإيواء اللاجئين الأفغان، فضلاً عن إسهامه الكبير المتميز في مواجهة شلل الأطفال على مستوى العالم، حيث يستفيد 400 مليون طفل من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الميدان الإنساني الذي لا يكاد يلتفت إليه أحد، كما تبرع سموه لمعهد الأورام في مصر بمبلغ أعاد تأهيله بعد تعرضه لهجمات عطلت عمله عام 2019، ويبقى إسهامه الأكبر في مواجهة جائحة كورونا التي عطلت الحياة عام 2020، حيث كان له أعظم الدور في ذلك، وتقديراً لجهوده الإنسانية تم منح صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لقب أفضل شخصية عالمية للعام 2021 في مجال الإغاثة الإنسانية، ويقف القلم عاجزاً أمام محاولة استقصاء جميع المواقف الإنسانية في حياة سموه، الذي قال فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصفاً موقعه الفريد في الإنسانية: ((إن النموذج الحقيقي الذي سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسخ الإمارات كنموذج عالمي مُلهم للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد)).

صاحب السمو رئيس الدولة: هنيئاً لك محبتك لشعبك ومحبة شعبك لك، وطوبى لكم هذا الحظ الوافر من الإنسانية العالية والحزم النافذ، والهيبة الساطعة، وطوبى للوطن الذي يحبك ويتغنى أبناؤه بمجدك ويرون فيك القائد المُلهم والوالد المرهف القلب الذي لا يخذلهم ولا يغلق بابه في وجه من نصاه.

لو ندور الأرض ما نلقى مثيلك

حاكم عادل وينصف من نصاه

كل حاكم تاه بيرده دليله

ويستظل بظلك الواسع مداه

وإنت شيخ فارق عن كل جيله

وانت نجم شاع في ارضه وسماه.