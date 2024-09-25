«طموح زايد».. مهمة تجاوزت حدود المستحيل

في 25 سبتمبر 2019، تحقق حلم زايد وطموحه، حيث انطلق هزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأحد أعضاء الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، في مهمة تجاوزت حدود المستحيل. انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية ((سويوز إم إس - 15))، نحو محطة الفضاء الدولية، تحت أعين دولة الإمارات والعالم بأسره. وكانت تلك اللحظة تذكيراً لنا بأن السماء لم تعد هي الحدود.

لم تكن ((طموح زايد)) مجرد مهمة فضائية، بل كانت تجسيداً لرؤية والدنا المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بأن شعب هذه الأرض، سيصل يوماً ما إلى الفضاء. ومن خلال مهمة هزاع المنصوري، تحول هذا الحلم إلى واقع، لتثبت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها لا تعرف المستحيل.

إلهام الأجيال القادمة

حظيت مهمة هزاع المنصوري، على متن محطة الفضاء الدولية، باهتمام واسع من الشباب العربي والإماراتي، إذ أجرى العديد من التجارب العلمية، التي تعود بالفائدة على البشرية، ملهماً الكثيرين منهم، لإدراك أن أحلامهم يمكن أن تتجاوز النجوم. من خلال لقاءاته المباشرة مع الطلاب على الأرض، حيث كان يشاركهم تفاصيل روتينه اليومي، وتجاربه العلمية في الفضاء، ما جعل استكشاف الفضاء يبدو تجربة ملموسة وواقعية، تفتح الأفق أمام كل شاب يمتلك الإرادة والإصرار.

من محطة الفضاء الدولية إلى القمر وما بعده

بينما نتطلع نحو المستقبل، يظل طموح زايد بلا حدود. اليوم، بعد خمس سنوات من المهمة التاريخية لهزاع المنصوري، نحن على أعتاب تحديات أكبر. فقد شكلت مهمة هزاع، الأساس الذي تمكنا من خلاله من تطوير طاقم رواد الفضاء الإماراتي، وطموحات أمتنا تستمر في النمو والتوسع. فقد أتم رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي، الذي كان أيضاً من الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كما أجرى أول مهمة سير في الفضاء، خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية. في الوقت ذاته، تخرج رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، أعضاء الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، في برنامج ناسا لرواد الفضاء، وهما الآن مستعدان لخوض مهمات فضائية.

لم تتوقف طموحاتنا عند هذا الحد، لذلك، انضمت دولة الإمارات في مطلع العام الجاري، إلى مشروع تطوير محطة الفضاء القمرية، من خلال بناء ((بوابة الإمارات))، وهو المشروع الذي يمهد الطريق أمام دولة الإمارات، لإرسال أول رائد فضاء عربي إلى سطح القمر، وهو مسعى يعزز مكانة الإمارات عالمياً في مجال استكشاف الفضاء.

مع كل مهمة جديدة، نواصل البناء على إرث ورؤية زايد. إن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ليس مجرد مسعى للاستكشاف، بل هو منصة تمهد الطريق للجيل القادم من المستكشفين والعلماء والمهندسين، الذين سيتابعون هذه المسيرة الرائعة، ويحققون أحلامهم في الفضاء.

التعاون أساس النجاح المستدام

لقد أكدت مهمة ((طموح زايد))، على أن استكشاف الفضاء يحتاج إلى تكاتف الجهود العالمية، حيث تجسدت قوة الشراكات الدولية خلال هذه المهمة، بداية من تدريب رائد الفضاء هزاع المنصوري في روسيا، وصولاً إلى تعاونه مع رواد فضاء ناسا على متن محطة الفضاء الدولية. لم تكن هذه المهمة انتصاراً لرجل واحد، أو أمة واحدة، بل للبشرية جمعاء. ومن خلال هذه الشراكات، سنواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء.

وبينما نستعد لخوض مهام على سطح القمر في المستقبل، ندرك أن جهود التعاون الدولي، ستقودنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً. معاً، نُشكّل نظاماً يحتضن الابتكار والتعليم والاكتشاف لفائدة الجميع.

رؤية للأجيال القادمة

بينما نحتفل بذكرى أول مهمة فضائية بشرية لدولة الإمارات والعالم العربي على متن محطة الفضاء الدولية، تبقى أعيننا متوجهة نحو المستقبل. كانت مهمة هزاع، هي الشرارة التي أشعلت عصراً جديداً من استكشاف الفضاء لعالمنا، فهي تجسيد للطموح والإصرار والفرص اللامحدودة.

كانت ((طموح زايد)) هي البداية، ولكنها لم تكن أبداً النهاية. فمن خلال مهام، مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وتطوير ((بوابة الإمارات)) في محطة الفضاء القمرية، بالإضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتعاوننا مع وكالات الفضاء الدولية، لا تكتفي الإمارات بالمشاركة في قطاع الفضاء العالمي، بل تسهم في قيادته.

وسنواصل مسيرة الاستكشاف، بدعم قيادتنا الرشيدة ورؤيتهم المستنيرة، وبفضل جهود وتفاني رواد الفضاء الإماراتيين، وبإصرار وطموحات شعبنا، لنُشكل مستقبلاً يُكتب فيه اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بين النجوم.