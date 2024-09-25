معضلة لبنان بلا حل!

يجب أن تدرك إسرائيل في حربها الحالية على الجبهة اللبنانية أن ((حزب الله)) ليس ((حماس))، وأن لبنان ليست غزة، وأن حسن نصر الله ليس يحيى السنوار.

قد تبدو هذه العناصر بديهية ومنطقية وواضحة وضوح الشمس المشرقة للعيان، وهي بالتأكيد لا تخفى على ولا على رئاسة الأركان الإسرائيلية، وجهازي ((الموساد)) و((الشاباك)).

غطرسة القوة، ومفهوم التصفية والإحلال الذي يسيطر على الائتلاف الحاكم الآن في إسرائيل يجعله يصاب بنوع من الخلل الفادح في التقدير الاستراتيجي للأمور.

لبنان ليس 365 كم مربع مثل غزة، ولكن 10452 كم مربع، وليس محاصراً حصاراً جغرافياً حديدياً، ولكن له امتداد جغرافي مع سوريا، وله إطلالة بحرية، وممرات جوية توفر له الإمداد والتموين والتسليح، وليس كما هو الحال في غزة المخنوقة براً وبحراً وجواً.

((حزب الله)) لديه على الأقل 150 ألف صاروخ من مديات تبدأ من 7 كم إلى 20 إلى 50 إلى 120 حتى 200 كم وأكثر، أي يمكن أن تصل في حال استخدامها إلى أبعد مدى على خريطة إسرائيل.

((حزب الله)) لديه 120 ألف مقاتل محارب، ولديه لبنة بشرية محيطة به قادرة على الاستدعاء في القتال لا تقل عن 200 ألف مقاتل.

((حزب الله)) له أهمية قصوى في المكانة لدى إيران والحرس الثوري، وحسن نصر الله له مكانة مميزة عند المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الذي يمسك شخصياً ملف المعاملات الخاصة بـ((حزب الله)) وأمينه العام، ولكن هل هذا كله يبرر للحزب القدرة على اتخاذ قرار التصعيد العسكري في الحرب منفرداً دون حساب مصالح 17 طائفة أخرى وقوى سياسية مخالفة له؟

مسألة الموقف من الحرب الحالية مركبة ومعقدة للغاية، فهي من ناحية تستلزم التضامن ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي، ومن ناحية أخرى هي فرض صراع دموي مدمر من قبل رغبة الحزب في التضامن مع ((حماس)) دون استشارة إرادة شعب صبور منهك يعاني من الإفلاس المالي، والفساد السياسي، والانقسام الطائفي، والانهيار لمؤسساته، ويعيش أكثر من عامين بلا رئيس جمهورية، وفي ظل حكومة مؤقتة وبرلمان شبه معطل!

مسكين لبنان يعيش معضلة لا حل لها!