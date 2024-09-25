زيارة داعمة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

تعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تجسيداً حياً لحرص سموه الكبير على تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم، بل هي أيضاً دليل متجدد على ما تحظى به الإمارات، بقيادة سموه، ولله الحمد، من مكانة مهمة بين دول العالم أجمع، جعلت من هذا البلد العزيز، مصدر سلامٍ واستقرارٍ في العالم كله.

إن هذه الزيارة التاريخية، هي بالإضافة إلى ذلك، علامة مهمة، تشير إلى علاقات الصداقة الوثيقة والمتنامية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات تقوم على أسس قوية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات – هي علاقات تقوم على أساس الاحترام المتبادل، والتبادل المثمر للمعارف والخبرات، والحرص الكبير على العمل المشترك، من أجل تشجيع التجارة الدولية، وبناء علاقات مثمرة بين الشعوب، وتحقيق التعاون والسلام بين دول العالم، بالإضافة إلى تنمية اقتصاد المعرفة، في كل مكان.

هذه الزيارة المهمة، التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي وسط ظروف عالمية متغيرة ومتطورة، وتسلط الضوء على حقيقة أن الإمارات وأمريكا، لهما تأثير كبير على كافة التطورات العالمية، كما أن المداولات والمناقشات التي تمت أثناء هذه الزيارة التاريخية، تظهر بكل وضوح، حرص الدولتين على التعاون والعمل المشترك، من أجل تشكيل مستقبل التقدم والسلام في العالم، بل إن هذه المداولات والمناقشات كذلك، هي دليل مهم على رغبة البلدين في أن يكون التعاون بينهما، نموذجاً للتعاون الدولي، الناجح والبناء.

وما يدعو للتفاؤل والثقة بالمستقبل الواعد، للعلاقات بين الإمارات وأمريكا، هو أن مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، والتي تمت مناقشتها أثناء هذه الزيارة الميمونة، تشمل قضايا على درجة بالغة من الأهمية، للعالم كله – هذه المجالات، تشمل تعزيز العلاقة الاستراتيجية المفعمة بالحيوية بين البلدين، مع التركيز بصفةٍ خاصة على مجالات التجارة والتقنيات الحديثة، وعلى مجالات دعم البنية الأساسية وتحقيق القوة والفاعلية في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى التعاون في حماية البيئة وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، والتعاون كذلك في مجالات اكتشاف الفضاء، إلى جانب التنسيق القوي في مجالات الأمن والدفاع، وما يتصل بذلك من أن تكون الإمارات شريكاً استراتيجياً رئيسياً في هذا المجال، مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يترتب على ذلك كله، من أن يكون البلدان شريكين في تحقيق التقدم والسلام في المنطقة والعالم – تشمل مجالات التعاون والتنسيق أيضاً، العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلامة في العالم الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة، والتعاون والتنسيق، بالذات، في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق الفائدة والمنفعة للمجتمع والإنسان، من كافة هذه التقنيات والتطورات، ويشجع على دعم بيئة الإبداع والابتكار، ويحقق التنسيق القوي بين البلدين من أجل إجراء البحوث وأنشطة التطوير المشتركة، في هذه المجالات الحيوية، والعمل على نبذ الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات، وتنمية قدرات العاملين في البلدين، وتبادل الخبرات بينهم، وليكون ذلك كله عاملاً مهماً، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم كله.

إننا ونحن نعتز بما تحقق أثناء هذه الزيارة، وبالاستقبال الحافل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا على قناعة كاملة، بأن هذه الزيارة بإذن الله، سوف تكون عاملاً مهماً، في دعم العلاقات القوية بين البلدين، ولتكون لهذه العلاقات دائماً، نموذجاً عالمياً مرموقاً، للتعاون والتعايش، والتواصل الإيجابي بين الأمم والشعوب.

إنني أنتهز هذه المناسبة، كي أعبر عن فخري واعتزازي بما يحظى به صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من خصائص القيادة الناجحة، التي وهبها الله له، بل وما يحظى به كذلك، من احترام كبير، على مستوى العالم كله – هذه الزيارة تؤكد لنا، كيف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو قائد مخلص، له مكانة مرموقة في العالم، قائد حريص على مكانة بلده وموقعها المتميز، في مسيرة التطور العالمي، قائد نرى معه في الإمارات، طريقنا إلى المستقبل بكل وضوح، ونعتز في ظل قيادته بمواقف دولتنا الغالية، في مناصرة قضايا الحق والعدل والسلام، في كل مكان. والله الموفق .