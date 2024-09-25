«أرادَ» تختتم بنجاح جولة إصدار صكوك إضافية بقيمة 150 مليون دولار

أغلقت ((أرادَ)) جولة تمويل ناجحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 400 مليون دولار في يونيو الماضي، التي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك المطور الرئيسي بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية إلى 550 مليون دولار.

وقد تم تسعير الإصدار الجديد عند 102.54 دولار أمريكي وبعائد 7.35% (مع تضييق بمقدار 15 نقطة للتسعير الأولي). وباستثناء طلبات مديري الإصدار المشترك، فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 480 مليون دولار وبمقدار 3.2 أضعاف حجم الإصدار المعروض. وقد حصل إصدار أرادَ للصكوك والبالغة مدّته خمسة أعوام على تصنيف ائتماني بدرجة (BB-) و(B1) من جانب مؤسستي فيتش وموديز على التوالي.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: ((يؤكد هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي ضمن برنامجنا الحالي للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، على سجلنا القوي في الحوكمة المؤسسية وتصنيفنا الائتماني المرتفع وجاذبية معروضنا الاستثماري المطروح)).

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