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الاشتراطات تحجم انسيابية تمويلات البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

9/25/2024 7:29:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن معدلات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدّ جيدة، رغم وجود بعض الاشتراطات التي لا تزال تحجّم انسيابية تمويلات البنوك نحو تلك الشركات، المتمثلة في السقف الأقصى المفروض لحجم الائتمان ومتطلبات الضمانات، إلى جانب الأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية، مقارنة بتكلفة الأموال والرسوم والتكاليف.

وأوضح مدير اتحاد مصارف الإمارات جمال صالح لـ((البيان))، أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي والأطراف ذات العلاقة الآخرين على تطوير حلول تمويل مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد دعم سياسات تخلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تُسهل الحصول على التمويل مع تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية، وبناء القدرات للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة لتحسين جدارتها الائتمانية واستيفائها الاشتراطات التنظيمية للتمويل.

وأوضح أن التمويل المصرفي لتلك الفئة من الشركات يتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الظروف العامة الاقتصادية وتقييم المخاطر والمتطلبات التنظيمية، بما يتطلب العمل على مبادرات فعالة تدعم رؤية الدولة التي تستهدف وصول بيئة الأعمال المحلية إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030، وهي تشكل حالياً 94 % من عدد الشركات في الدولة وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأضاف صالح أن مسوح المصرف المركزي أظهرت مؤخراً وجود تحسن في الطلب على قروض الأعمال من جانب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، في ظل وجود طلب قوي في جميع فئات القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال مع تحسن نسبي في رؤية البنوك وشركات التمويل لإقراض الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، استناداً إلى التوقعات الاقتصادية، وجودة محافظ أصول البنوك، والتغيرات الإيجابية في الجدارة الائتمانية للمقترضين وتحمل المخاطر، إلى جانب التغييرات التنظيمية والمنافسة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وتابع صالح أن لجنة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للاتحاد تعكف على توفير الوعي والمعرفة بأدوات الخدمات المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع العمل على تعزيز الشراكة القوية بين القطاع المصرفي والقطاعات المستفيدة من الخدمات المصرفية بما يزيد من القدرة على تقليص التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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