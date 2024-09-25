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أغنى شخص في أفريقيا يخطط لفتح مكتب عائلي في دبي

9/25/2024 7:29:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسعى الملياردير النيجيري عليكو دانجوتي لإنشاء مكتب عائلي في دبي، لينضم إلى أفراد آخرين من أصحاب الثروات العالية الذين توافدوا إلى المركز المالي في الشرق الأوسط على مدار السنوات القليلة الماضية، بحسب ((بلومبرج)).

وبثروة تبلغ 13.2 مليار دولار، يحتل دانجوتي المرتبة الأغنى بين الأفارقة والشخص رقم 168 في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

افتتاح

وكسب عليكو أمواله من السلع الأساسية مثل الأسمنت والسكر، وافتتح مؤخراً مصفاة نفط بقيمة 20 مليار دولار، هي الأكبر من نوعها في أفريقيا.

وقال دانجوتي، 67 عاماً، إن مكتبه العائلي في دبي سيسعى إلى استثمارات عالمية لتنويع ممتلكات المجموعة. وأضاف أنه في حين أن جزءاً كبيراً من أصوله موجود في نيجيريا وأماكن أخرى في أفريقيا، فإن شركته القابضة مقرها في الخارج.

كما يعد دانجوتي من بين الداعمين لشركة Alterra Capital Partners، وهي صندوق استثمار خاص يركز على أفريقيا تم فصله عن Carlyle Group العام الماضي، واستثمر في Gateway Partners، وهي شركة إدارة أسواق ناشئة تأسست عام 2014.

جاذبية دبي

وتعكس خطوته جاذبية دبي المتزايدة للأثرياء وشركات الاستثمار الخاصة بهم بفضل نظام ضريبي مواتٍ ومستوى الأمان وموقع مناسب عند تقاطع قارات ومناطق زمنية متعددة.

وبذلت دبي جهوداً متضافرة لجذب المكاتب العائلية، وهي أدوات الاستثمار الخاصة بشديدي الثراء، وارتفع عددها في دبي بنسبة 53% العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز دبي المالي العالمي.

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