أسهم الإمارات تواصل ارتفاعها.. والمكاسب 32 ملياراً

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات، أمس، التي وصلت إلى نحو 32 مليار درهم، كما واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.61% أو ما يعادل 27.23 نقطة، مسجلاً 4488.69 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.9 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 751.01 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 755.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم مصرف السلام السودان ارتفاعات سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مرتفعاً بـ7.2%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 82.98 مليون درهم، ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً 0.46%، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بـ63.3 مليون درهم مرتفعاً 2.2%، ليلامس مستوى 21 درهماً، ثم ((دريك آند سكل)) جاذباً 33.96 مليون درهم مرتفعاً 3.8%. ويدعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم باركن 3.6%، وتاكسي دبي 3.5%، ودو 3%، والاتحاد العقارية 2.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 83.01 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 77.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.59% إلى مستوى 9516.31 نقطة، ليربح السوق نحو 27 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر ((أيبيكس للاستثمار)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 634 مليون درهم مرتفعاً 9.9%، تلاه ((العالمية القابضة)) جاذباً 166 مليون درهم، ثم ((مدن القابضة)) بسيولة 139.4 مليون درهم مرتفعاً 2.7% ليغلق عند 3.37 دراهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم أسمنت الخليج 7%، وغذاء القابضة 5.66%، ومجموعة أرام 4.6%، وأدنوك للحفر 3.2%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 32 مليار درهم في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.642 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.674 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.918 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و755.97 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.23 مليار درهم، موزعة بواقع 1.88 مليار درهم في سوق أبوظبي، و353.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 672.1 مليون سهم عبر تنفيذ 37.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وربح المؤشر السعودي 0.6 في المئة، مدفوعاً بقفزة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم، بلغت 3.2 في المئة. وصعد سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 في المئة. وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف بنك قطر الوطني 1.3 في المئة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في الكويت بنسبة 0.58%، ومسقط بنسبة 0.23%، فيما تراجع المؤشر الرئيس في البحرين بنسبة 0.31%. وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 في المئة، مدفوعاً بزيادة 2.5 في المئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وارتفع المؤشر الرئيس في المغرب ((مازي)) بنسبة 0.63%.

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