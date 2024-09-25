مجلس «الخليج للملاحة» يوافق على بنود الاستحواذ على أصول «بروج»

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن قرارات صدرت عن اجتماع مجلس إدارتها الأخير، بشأن الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، والمدرجة في بورصة ((ناسداك – نيويورك))، حيث وافق مجلس الإدارة على بنود استراتيجية رئيسة، تتعلق بعملية الاستحواذ، وزيادة رأس المال، على أنه يتم عرضها على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

واتخذ مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، عدة قرارات رئيسة، تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة.

حيث وافق المجلس على تقرير المدققين والبيانات المالية المدققة لعام 2023، للشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى التقرير الذي يتضمن مبررات الاستحواذ، ويحدد هيكل وآلية الدفع، والذي يشمل دفعة نقدية، وإصدار سندات إلزامية التحويل، وإصدار أسهم جديدة.

كما وافق المجلس على الشروط الأساسية لإصدار السندات الإلزامية التحويل لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، والتي سيتم نقلها لاحقاً إلى المستفيدين الحقيقيين، قبل تحويلها إلى أسهم في رأسمال شركة الخليج للملاحة.

كما تمت الموافقة على ورقة الشروط والأحكام الرئيسة، والمصادقة على توقيعها، والعرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال، والذي سيتم عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 448.5 مليون درهم تقريباً، والذي يمثل عدد الأسهم التي سيتم إصدارها لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة، كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ، والتي سيتم تغطيتها من خلال 3 مصادر، وهي مقابل نقدي، وأسهم جديدة بقيمة تقارب 448.5 مليون درهم، وسندات إلزامية قابلة للتحويل، سيتم إصدارها لصالح شركة بروج للطاقة.

وأخيراً، قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، للحصول على موافقة المساهمين على هذه القرارات، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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