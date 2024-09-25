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مطور عقاري جديد يطلق مشاريع بـ 10 مليارات درهم في الإمارات

9/25/2024 7:29:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((سورس أوف فيت))، المطور العقاري انطلاق عملياته في دولة الإمارات، عن مجموعة من المشاريع التطويرية بقيمة تقارب 10 مليارات درهم. سيوفر ((سورس أوف فيت)) التمويل الكامل لجميع مشاريعه العقارية. وتعتبر الشركة جزءاً من مجموعة ((وييل أوف فيت)) الأوسع، التي تضم وحدات أعمال متنوعة تعمل وتستثمر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولتعزيز استراتيجيتها التوسعية تم تعيين شركة سافيلز، الاستشارية العالمية في مجال العقارات كمستشار خبير لشركة ((سورس أوف فيت)). وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها الأولى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد بدأت بالفعل بالتعاون مع مجموعة متميزة من المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين العالميين.

تشمل المشاريع المؤكدة لشركة ((سورس أوف فيت)) مشروعين سكنيين جديدين في مواقع متميزة في دبي، إضافة إلى ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وتعتبر الإمارات من الدول الجاذبة في قطاع العقارات الفاخرة بالشرق الأوسط.

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