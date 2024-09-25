«العالمية للمناطق الحرة» تبحث مستقبل القطاع في العقد المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والتي استقطبت أكثر من 2,000 مشارك من 136 دولة.

وتزامن انعقاد الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ونجحت المنظمة خلال العقد الماضي، بتعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً، إلى مجتمع عالمي مزدهر، يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي، يشمل 12 مكتباً إقليمياً، و42 نقطة اتصال وطنية.

مستقبل القطاعات

واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم ((ملتقى وزاري))، شارك فيه معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل، من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتحديات سلسلة التوريد، من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.

وفي كلمته خلال الملتقى، قال الدكتور ثاني الزيودي: ((نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة.

إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً، على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة)).

وأضاف: ((تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبنّي موقفٍ يوازن بين التجارة والدبلوماسية، مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي)).

وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري، ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية، تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع، وجهود التنمية المستدامة حول العالم، توفر فرصاً جديدة للدول والصناعات.

منصة عالمية

وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: ((أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية، ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة، تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق)).

وأضاف: ((لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل، من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات من جانب، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية من جانبٍ آخر، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل، بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر، ومحاورها الاستراتيجية، والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة)).

وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام، وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسة خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص، بالتركيز على آليات المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي، إلى جانب مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري، وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، فضلاً عن توسيع نطاق الأنشطة، لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة، تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسة حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل والتصنيع والقطاع الرقمي.

مذكرة تفاهم

وشهد المؤتمر توقيع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في 4 مجالات رئيسة، هي تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، والترويج للتجارة وتسهيل الاستثمارات، حيث شهد مراسم توقيع المذكرة، الدكتور محمد الزرعوني، وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الشراكة مع كوستاريكا

من ناحية أخرى، أكد مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة)) بين كوستاريكا والإمارات، تسير على قدم وساق، وتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل، بعد استكمال بعض الإجراءات الداخلية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، على هامش الفعاليات، إن الاتفاقية ستؤدي إلى نمو ملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، متوقعاً تحقيق نمو سنوي من خانتين في حجم التجارة بين البلدين، بفضل تلك الاتفاقية، وأن نسبة النمو السنوية المتوقعة، لن تقل عن 10 %، وربما تصل إلى أرقام مضاعفة في السنوات المقبلة، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذه الشراكة الاقتصادية.

وأكد معاليه الأهمية الكبيرة التي تمثلها العلاقة التجارية بين كوستاريكا والإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن هذه العلاقة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خطوة تاريخية في مسار العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أنها المرة الأولى التي تشهد انخراط كوستاريكا في مفاوضات تجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الإمارات تعد اقتصاداً متطوراً وسوقاً مهماً للغاية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، مؤكداً أن الإمارات مركز عالمي بمجالات التجارة والخدمات، وعبّر عن الفخر بأن تكون بلاده أول دولة في أمريكا اللاتينية، تختتم مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات.

وأضاف توفار أن كوستاريكا، على غرار الإمارات، لديها اقتصاد متطور ومتنوع، وتحولت من الاعتماد على السلع الزراعية، مثل القهوة والموز والأناناس، إلى إنتاج أجهزة طبية، وأشباه الموصلات، وتقديم خدمات تقنية متقدمة، وبالمثل، فإن الإمارات متطورة في مجالات التصنيع والخدمات، ما يفتح الباب واسعاً أمام تعاون اقتصادي كبير بين البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز