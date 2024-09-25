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«لينكدإن» تكشف عن أفضل 10 شركات ناشئة في الإمارات لعام 2024

9/25/2024 7:29:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت منصّة ((لينكدإن)) عن قائمتها السنوية لأفضل الشركات الناشئة لعام 2024، والتي تسلّط الضوء على الشركات الإماراتية الـ10 التي حققت نمواً ملحوظاً خلال 2023.

وتعكس قائمة هذا العام المشهد الاقتصادي القوي للإمارات، والذي يتميز بازدهار قطاع العقارات واستمرار النمو السكاني، حيث تستفيد الشركات الناشئة المختارة بالقائمة من الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية لدفع توسعها عبر الإمارات.

وهذه الشركات هي أسترا تك، قاشيو، جروبتيك، بريبكو، ذا جيفينج موفمينت، جلوكير هيلث، هاسبي، كفو، ستيك، وكلوب. وتستفيد شركات مثل بيربيكو (المركز الرابع) وستيك (المركز التاسع) من ازدهار سوق العقارات، حيث تقدم ابتكاراتها في القطاع، فيما سجلت هاسبي (المركز السابع) ظهورها الأول في هذه الفئة.

وتسلط كفو (المركز الثامن) التي توفر خدمة توصيل الوقود عند الطلب، وكلوب (المركز العاشر)، الضوء على الطلب المتزايد على التطبيقات التي توفر مزيداً من الراحة للمستهلكين في المنطقة، ويمثل ظهور ((كفو)) للمرة الثالثة في القائمة دليلاً على حفاظها على دورها المهم بالسوق. وتقوم أسترا تك (المركز الأول) وقاشيو (المركز الثاني) بتبسيط المدفوعات للمستهلكين والشركات.

ويتم تحديد القائمة بناءً على تحليل للتفاعلات من أكثر من مليار عضو لدى ((لينكدإن)). وتُقيّم الشركات عبر 4 معايير: نمو الوظائف، والمشاركة مع الشركة، والاهتمام بالوظائف، والقدرة على جذب أفضل المواهب. وحتى تتأهل للقائمة، يجب أن تكون الشركة خاصة، ومقرها الرئيسي في الإمارات، ولديها ما لا يقل عن 30 موظفاً بدوام كامل، وحد أقصى لتأسيسها يبلغ 7 سنوات.

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