خطة ائتمانات الكربون الأمريكية تجتذب اهتمام شركات التكنولوجيا العملاقة

انضمت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها ((ميتا)) و((نتفليكس))، إلى مجموعة الشركات التي أعربت عن اهتمامها بدعم برنامج ائتمانات الكربون، الذي يقوده المبعوث المناخي الأمريكي السابق، جون كيري، وذلك في ظل ما تسجله هذه الشركات من زيادة كبيرة في الانبعاثات الناجمة عن مراكز البيانات المتعطشة للطاقة والذكاء الاصطناعي.

لكن كيري حذّر، في الوقت ذاته، من وجوب خفض الشركات لانبعاثاتها بصورة مباشرة، حتى مع تأهب عدد متزايد من الشركات لضخ أموال في تعويض الكربون. وبحسب كيري: ((ليس من السهل أن تتسبب في كل هذه الانبعاثات، ثم تقول، حسناً، سندفع مقابل تعويضها)). وكان جون كيري أول من أطلق خطة وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الائتمانات الكربونية، في ما يسمى ((مسرّع انتقال الطاقة))، وذلك في عام 2022.

وبموجب الخطة، تحصل الحكومات الإقليمية أو الهيئات الحكومية على ائتمانات كربونية بتقليل انبعاثات قطاع الطاقة، من خلال تقليص البنية التحتية للطاقة، التي يشغلها الوقود الأحفوري، مثل المحطات العاملة بالفحم، وزيادة عدد مصادر الطاقة المتجددة. ومن شأن بيع الائتمانات للشركات الملوثة، المساعدة في تمويل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

ويُعد تجدد التوجه نحو سوق الائتمانات الكربونية، واحداً من الموضوعات الأساسية التي سيناقشها أسبوع المناخ في نيويورك، في سياق مجموعة من النقاشات التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقد اكتسب الموضوع زخماً متزايداً، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تقع تحتها الحكومات في أرجاء العالم، ومع مواجهة الشركات صعوبة في خفض انبعاثاتها. وتعد شركات ((أمازون)) و((سيلز فورس)) و((بيبسي)) و((ماكدونالدز))، من بين أوائل الداعمين لمسرّع انتقال الطاقة، إلى جانب مصارف تشمل ((بنك أوف أمريكا)) و((مورغان ستانلي)) و((ستاندرد تشارترد))، علاوة على انضمام ((سانتاندر)) إليهم مؤخراً. وتنضم إلى هذه القائمة 20 شركة أخرى، بينها ((نايكي)) و((آر إي آي))، وتعقد اجتماعاً في نيويورك لمناقشة الخطوات التالية على صعيد خطة مسرّع انتقال الطاقة، وأبدوا اهتماماً مبدئياً بدعم البرنامج.

وفي وقت مبكر من العام، أعلنت ((غوغل)) أن التوسّع في إنشاء مراكز البيانات التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، تسبب في ازدياد انبعاثاتها بنسبة 48 %، على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وبالنسبة لشركة ((مايكروسوفت))، فقد أفادت بتزايد انبعاثاتها بمقدار الثلث تقريباً منذ عام 2020، ما يعود إلى إنشائها لمراكز البيانات.

ولطالما روّج كيري للائتمانات الكربونية، باعتبارها طريقة لاجتذاب أموال من القطاع الخاص تجاه مشروعات طاقة نظيفة في البلدان النامية، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفي أمريكا الجنوبية، وسيكون أحد أبرز المتحدثين عن الموضوع في مناقشات أسبوع المناخ في نيويورك.

وصرح وزير الخارجية الأسبق، باعتقاده أن ازدياد الطلب العالمي على الطاقة يطرح سؤالاً عمّا إذا كان من الممكن أن تكون المشاركة في سوق الكربون حلاً للمشكلة. وقال: ((الإجابة: نعم، لكنها تجتذب تقنيات أخرى إلى دائرة الضوء، بصورة أكثر سرعة مما كان ممكناً لولا هذا)). ويدرس مسرّع انتقال الطاقة مشروعات تجريبية لإزالة الكربون في كل من تشيلي وجمهورية الدومينيكان والفلبين. وحضر وزراء من تلك الدول اجتماعاً عُقِدَ في نيويورك هذا الأسبوع.

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