انتشار متزايد لإعلانات «استثمر في الإمارات» المميزة في مدن عالمية

تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية وبيئة نموذجية جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات، حيث تمثل حملة ((استثمر في الإمارات)) خطوة جديدة نحو تعزيز هذا الدور الحيوي، فيما أسهمت الإعلانات الخارجية المميزة التي انطلقت في عدد من المدن العالمية بما فيها كان، وزيورخ، ونيويورك، ولندن، وباريس، وغيرها، في تحقيق مزيد من الانتشار والتعريف بالحملة التي تهدف إلى تقديم الدولة كمنصة مثالية للاستثمار المستقبلي والتطوير الاقتصادي.

ومع انتشار 754 لوحة إعلانية في مواقع استراتيجية في هذه المدن، تتوقع الحملة تحقيق أكثر من 200 مليون انطباع عالمي، وتم تصميم هذه اللوحات بعناية لتعكس رؤية الإمارات كمركز عالمي للفرص الاقتصادية، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع استثمارية ناجحة. وتُعتبر الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات.

أولمبياد باريس

ووصلت حملة ((استثمر في الإمارات)) إلى ذروة التعريف بها خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.، التي شهدت عرض 365 لوحة إعلانية في محطات المترو الرئيسية في العاصمة الفرنسية، ما أتاح لها الوصول إلى أكثر من 80 مليون انطباع عالمي. وبفضل هذا التواجد المميز، أكدت الإمارات مجدداً مكانتها كدولة رائدة في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، حيث تعكس هذه الإعلانات رؤيتها لتكون في صدارة الاقتصاد العالمي.

حافلات لندن

وفي شوارع لندن، تم تحويل الحافلات إلى لوحات إعلانية متحركة تعرف بحملة ((استثمر في الإمارات))، عبر رسائل ملهمة، وحقائق ذات مغزى، مثل ((الإمارات تطلق التاكسي الطائر في 2026))، وهو ما يعكس التزام الدولة بالابتكار والتطوير المستقبلي لوسائل النقل وتحويل الابتكارات إلى واقع ملموس.

واستثمرت الحملة بشكل ناجح وفعال حقيقة أن فكرة سيارات الأجرة الطائرة لم تعد مجرد حلم أو خيال علمي، فدولة الإمارات أصبحت تقود هذا المجال الواعد من خلال مشاريع رائدة في النقل الذكي والمدن المستقبلية.

بوابة كرة القدم

امتدت حملة ((استثمر في الإمارات)) إلى عالم كرة القدم أيضاً، حيث تواجدت الإعلانات في مباراة كأس الدرع الخيرية لعام 2024 بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. وهذه المباراة التي حققت رقماً قياسياً في عدد المشاهدين وصل إلى 223.7 مليون مشاهد عالمياً، شكّلت منصة قوية للإمارات لعرض رؤيتها الاقتصادية.

المباراة كانت مناسبة أيضاً لتحقيق الإمارات نجاحاً من خلال الرسائل الإعلانية التي زينت الملعب، ما جعل رؤيتها جزءاً من السرد العالمي للمباراة، حيث أبرزت هذه الخطوة قدرة الإمارات على الوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

وفي مهرجان كان ليونز للإبداع، استغلت الإمارات الفرصة لتعزيز حضورها في ساحة الإبداع العالمية. من خلال إعلانات مبتكرة انتشرت في أرجاء المهرجان، نجحت الإمارات في لفت انتباه أبرز العقول الإبداعية في العالم، مما يعزز رؤيتها كمنصة للإبداع والابتكار.

مطارات عالمية

وامتدت حملة ((استثمر في الإمارات)) إلى المطارات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مطارات هيثرو وزيورخ وجنيف وميونيخ، وهيثرو وغيرها، حيث شكلت هذه المطارات نقاط تواصل مهمة مع رجال الأعمال وقادة الشركات. وتتزامن الحملة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تعرض الإعلانات في مطار جون إف كينيدي، ما سيضمن وصول الرسالة إلى قادة العالم والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

وتُعد الإمارات اليوم موقعاً لبيئة استثمارية تدعم الابتكار وتستقطب أفضل المواهب العالمية، ومع وجود ما يقرب من 1000 شركة ناشئة، بما في ذلك خمس شركات يونيكورن، تقود الإمارات الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

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