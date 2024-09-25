ازدهار واسع لنشاط البنوك الخضراء مع حاجة لمزيد من الأموال

تعرض إقراض البنوك العامة واتحادات الائتمان والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع، لضغوط في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك لحد ما، إلى عمليات التنظيم التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والتي يجادل البعض أنها أدت إلى موجة من عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الخاصة، إلا أن هناك نموذجاً واحداً للخدمات المصرفية غير الربحية بدأ في الازدهار الواضح.

ووفقاً لكيرستن ستاسيو الرئيس التنفيذي المؤسس لصندوق الطاقة النظيفة في نيفادا، البنك الأخضر للولاية، فقد تضاعف عدد البنوك الخضراء في أنحاء الولايات المتحدة عدة أضعاف منذ عام 2019، من أقل من 12 إلى نحو 50 بنكاً. وتم اختيار ستاسيو لقيادة تحالف جديد من البنوك الخضراء ((البنك الأخضر الأمريكي))، الذي تم إطلاقه مع انطلاق أسبوع المناخ في نيويورك.

وحصلت البنوك الخضراء على دعم كبير من أحد أكبر برامج البيت الأبيض الهادفة إلى خفض التلوث وتمويل التكنولوجيا الخضراء، والذي صمم ليتدفق عبر البنوك العامة والمجتمعية.

وتعد ((جي بي 50)) (البنوك الخضراء 50)، علامة على نضج هذه الصناعة، حيث تهدف المجموعة إلى مساعدة الأعضاء على وضع استراتيجيات بشأن نشر منحة ضخمة بـ 20 مليار دولار، تم تخصيصها للبنوك الخضراء والمقرضين الإقليميين في قانون خفض التضخم، وقانون المناخ المميز للرئيس جو بايدن.

وتوقعت إدارة البيت الأبيض، أنه من الممكن أن يجذب البرنامج 7 دولارات من الإقراض الخاص، مقابل كل دولار فيدرالي يتم إنفاقه، ما يحرر نحو 150 مليار دولار لمشاريع تتراوح بين تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتوفير قروض للأسر ذات الدخل المنخفض، لشراء سيارات كهربائية.

وقد وجهت الإدارة المقرضين لإعطاء الأولوية للمقترضين الأكثر فقراً، بما في ذلك المجموعات التي واجهت تاريخياً عقبات في الحصول على التمويل. وسيوفر الصندوق أيضاً قروضاً منخفضة الفائدة للكيانات المحلية، مثل المناطق التعليمية والحكومات القبلية.

وعادة ما تتم رسملة البنوك الخضراء بواسطة الحكومة على مستوى الدولة أو الفيدرالية، وليس بواسطة المودعين من القطاع الخاص، وتقدم قروضاً تسدد، ويتم استخدامها لدعم مشاريع جديدة، بينما تكون عادة مستعدة لقبول معدل عائد أقل.

وقالت ستاسيو إن استهداف الفئات ذات الدخل المنخفض والأفراد ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة، لا يعني بالضرورة تحمل أخطار أكبر. وفي أحيان كثيرة، يتطلب الأمر فقط مزيداً من ((النفقات العامة))، واستثمارات إضافية من الوقت والموارد، لجعل المشروع قابلاً للتطبيق.

وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض البنوك الخضراء معايير بديلة لتقييم أهلية القرض، مثل تقييم قدرة المقترض على سداد قرض، لتثبيت مضخة حرارية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بدلاً من الاعتماد على درجة الائتمان التقليدية.

وقالت ستاسيو إن البنوك الخضراء تقدم قروضاً قد يتجاهلها المقرضون من القطاع الخاص، لأن ((حجم الشيك صغير جداً، أو أن المخاطر المتصورة مرتفعة للغاية، أو تحتاج إلى كثير من التعليم أو المساعدة التقنية)).

وسيتطلب إزالة الكربون في أكثر من 110 ملايين مبنى في الولايات المتحدة (90 % منها من منازل الأسرة الواحدة، وفقاً لمعهد بروجرس)، جيشاً صغيراً من المقرضين والمقاولين الراغبين في تقييم جدوى المشاريع، بدءاً من إزالة الغلايات الغازية إلى عزل الأسطح.

وقد يكون تقييم هذه الإصلاحات مكلفاً، والعديد من المباني القديمة الأكثر احتياجاً للإصلاح، تشغلها عائلات تفتقر إلى المدخرات لتمويل هذه القروض - حتى عندما يمكنها خفض فواتير الطاقة في الأمد البعيد.

وقال ستاسيو إن البنوك الخضراء توفر ((الأدوات اللازمة للتعامل مع المقاولين، والتواصل المباشر مع الأسر)).

ومعظم مليارات الدعم المالي الأخضر التي يتيحها قانون خفض التضخم مخصصة كتخفيضات ضريبية، وهو إرث من الدعم الضعيف للغاية، حصل عليه القانون في كونغرس منقسم.

ويبقى بإمكان الكيانات المعفاة من الضرائب، مثل مرافق الطاقة العامة، الوصول إلى التمويل، لكن العديد من المقترضين سيحتاجون إلى تمويل مؤقت، قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب لاسترداد النفقات عن المشاريع المؤهلة. وتخطط ((جي بي 50)) لتقديم المشورة للمقترضين الأصغر، حول كيفية الاستفادة من تلك القروض، والمساعدة في تنسيق جهود البنوك الخضراء، لتسريع توزيع التمويل.

ويعد توزيع الأموال مُهماً بشكل متزايد، في الوقت الذي يسابق فيه البيت الأبيض الزمن لتخصيص الأموال قبل يناير المقبل، عندما يتمكن الكونغرس أو إدارة رئاسية يسيطر عليها الجمهوريون، من تقليص البرنامج بشكل كبير. ولكن الحصول على تمويل متدفق، يتطلب وقتاً وموظفين.

لقد مولت المنظمات الخيرية، مثل ((استثمر في مستقبلنا))، المدعومة من مؤسسة روكفلر، جهوداً لمساعدة المقترضين على التقدم للحصول على المليارات من المنح المتاحة من برنامج خفض التضخم. وبينما تعتبر ((جي بي 50)) مجرد بداية، فإن البنوك الخضراء تحتاج إلى المزيد من رأس المال التشغيلي، ولذلك أشارت ستاسيو قائلة: ((نحن بالتأكيد نواجه نقصاً في الموظفين)).

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