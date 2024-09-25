تساؤلات مُلحّة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة

خلال سلسلة الاجتماعات الأخيرة للبنوك المركزية الثلاثة، الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، كان قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل حاد هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق في الأيام التالية، إلا أنه في المرة الأخيرة طغى قرار الفيدرالي ببدء دورة خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى حد كبير على النهج الحذر، الذي تبناه بنك إنجلترا وبنك اليابان، ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وكما جرت العادة أجاب رئيس جاي باول عن مجموعة أسئلة مطروحة من الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب البيان. ومع ذلك فإن التحول المفاجئ في موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن توقعاتها السابقة يثير العديد من الأسئلة الأخرى، التي يصعب الإجابة عنها، وفيما يلي بعض الأسئلة المهمة:

السؤال الأول: ما الذي يعنيه فعلياً الاعتماد على البيانات؟ برباطة جأش وهدوء؛ أعرب باول عن ثقته وحتى تفاؤله أثناء تفسيره لقرار خفض الفائدة، وبدا وكأنه يقول ((ليس هناك ما يستدعي القلق)).

وقد نجحت هذه الاستراتيجية، حيث استجاب المستثمرون بشكل إيجابي، ما أدى إلى تبديد المخاوف السابقة من أن الخفض الهائل قد يُنظر إليه على أنه علامة على ذعر صناع السياسات، لكن طريقة عرضه للأمر كانت غير واضحة بعض الشيء، فقد مثل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة تراجعاً من جانب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن إشارات سابقة بأن دورة التيسير ستبدأ بخفض قدره 0.25 نقطة، والأهم من ذلك أن ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد قدم بهدوء إعادة تقييم مهمة للإجراءات، التي يتعين على البنك المركزي اتخاذها لضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح نحو الهبوط السلس.

وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجديدة دون تغيير تقريباً مقارنة بشهر يونيو. ورغم تراجع توقعات التضخم وارتفاع توقعات البطالة، إلا أنها لم تعكس مناخاً اقتصادياً مختلفاً إلى حد كبير مقارنة بالتوقعات قبل ثلاثة أشهر. ومع ذلك فإن مسار الفائدة، الذي يعتقد صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أنه ضروري لتحقيق هذه الأهداف أصبح الآن أكثر انخفاضاً.

ومن المرجح أن يزعم باول أن هذا، في واقع الأمر، انعكاس للاعتماد على البيانات، حيث يتغير رأي صناع السياسات مع تغير البيانات. وقال ((لقد أخذنا جميع البيانات المتاحة، وخلصنا إلى أن هذا هو القرار الأفضل للاقتصاد))، لكن إذا سئل عن التعديلات في المخطط النقطي، فمن المحتمل أن يقدم إجابة مماثلة.

وتبقى جوانب أخرى تتعلق بهذا المنظور، فالتغيير بين المخطط النقطي لشهري يونيو وسبتمبر كبير. وفي وقت سابق من هذا العام استغرق الأمر عدة أشهر من بيانات التضخم المخيبة للآمال حتى يتمكن صناع السياسات من تقليص عدد التخفيضات المتوقعة لعام 2024 من ثلاثة إلى واحد.

بالمقابل فإن بيانات سوق العمل في الأشهر الماضية، حتى وإن كانت مخيبة للآمال إلى حد ما، لا تنذر بالخطر، وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن ((سوق العمل في وضع جيد... أنت قريب من الهدف، وربما تكون قد وصلت إليه)).

ولا يبدو هذا أساساً قوياً لتبرير التحول الكبير، الذي حدث في إطار ملخص التوقعات الاقتصادية، فهل كان باول دقيقاً في قوله إن الاحتياطي الفيدرالي يستجيب للبيانات، أم أن ثمة اعتبارات أخرى لعبت دوراً؟

السؤال الثاني: هل يفقد الاحتياطي الفيدرالي الأسواق - وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا سيئ؟ لقد كانت الأسواق تتوقع إجراء خفض، وبدأ المستثمرون في إدراك احتمال خفض سعر الفائدة بنصف نقطة منذ يوليو، على الرغم من إصرار صناع السياسات على أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفف السياسة النقدية تدريجياً، وفي النهاية كانت الغلبة لتوقعات المتداولين.

ومن الواضح أن أنصار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بالثقة بآرائهم ويضاعفون رهاناتهم. وحالياً تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة إلى معدله النهائي المتوقع عند 2.9 % بحلول سبتمبر 2025، أي قبل أكثر من عام من متوسط توقعات صناع السياسات.

وباختصار يتوقعون أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي 8 تخفيضات على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي 6 تخفيضات فقط، فماذا يعنيه ذلك بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟ قد يعني أن الأسواق لم تعد تثق بصناع السياسات، وهذا منطقي بالنظر إلى مدى فشل المخطط النقطي في التنبؤ بدقة بمسار أسعار الفائدة اللاحق للاحتياطي الفيدرالي.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان من الممكن التخلي عن المخطط النقطي حال كانت القرارات تعتمد حقاً على البيانات؛ فبدلاً من الكشف عن السياسة بوضوح، قد يضر ذلك بمصداقية صناع السياسات، لكن الأسواق المفرطة في التفاؤل قد تكون مفيدة بطرق مختلفة.

وكان باول شدد بقوة على أن البنك لم يعلن بعدُ انتصاره على التضخم، وإذا استمرت الأسواق في الحفاظ على مرونة الأوضاع المالية بما يتجاوز توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحقق أهدافه: ليجد نفسه في وضع ((شبه متوازن تقريباً)) بين جانبي تفويضه المزدوج، إلى جانب التأثير التحفيزي لانخفاض تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الحقيقي، لكن الخطر يكمن في أن العواقب، التي تتجلى في شكل تصحيح كبير للسوق، ستحدث في نهاية المطاف.

وعلى الجانب الإيجابي فإن أي شخص لم يشعر بالملل بعدُ من نقاشات الخفض بنحو 25 أو 50 نقطة أساس لديه الكثير من التطلعات.

السؤال الثالث: ما مدى خطورة القرار من الناحية السياسية؟

إن أقل ما يقال عن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو أنه مهتم على نحو غير معتاد بقرارات الاحتياطي الفيدرالي، ولم يكن من المستغرب أن يعرب عن رأيه بشأن خفض الفائدة، وقال في هذا الإطار: ((لقد أظهر ذلك أن الوضع الاقتصادي سيئ للغاية.. على افتراض أنهم لا يمارسون ألعاباً سياسية فقط)). وشاركه بعض نواب الحزب الجمهوري، إن لم يكن جميعهم، نفس الرأي، في حين كان نائب ترامب جي دي فانس حذراً على نحو غير معهود.

على الجانب الديمقراطي وصف الرئيس جو بايدن ذلك بأنه ((إعلان عن التقدم)) وحاول ربط انخفاض التضخم بسياسات إدارته، أما نائبة الرئيس ومنافسة ترامب على الرئاسة، كامالا هاريس، فقد وصفتها ببساطة بأنها ((أخبار سارة)).

ويتمتع باول بسجل حافل في تحدي الضغوط السياسية بشأن تحركات أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أن خلافه مع ترامب عام 2019 لا ينسى، إلا أن بعض الديمقراطيين حاولوا أيضاً دون جدوى التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لكن ترامب سبق أن وجه تهديدات علنية لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي، ومن غير المرجح أن يُكسب قرار بدء دورة التيسير عشية انتخابات شديدة التنافسية البنك المركزي أي تأييد لدى الرئيس السابق متقلب المزاج، وهذه مسألة مهمة يجب القلق بشأنها إذا فاز ترامب في نوفمبر.

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