تزايد مخاوف المستثمرين حيال قدرة باريس على سدّ عجزها المالي الكبير

بعد أن تقاربت تكاليف الاقتراض في فرنسا مع نظيرتها في إسبانيا؛ تزايدت مخاوف المستثمرين حيال قدرة باريس على سدّ عجزها المالي الكبير. وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008، تساوت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مع نظيرتها الإسبانية عند 2.98%، مما يعكس قلق المستثمرين المتزايد حيال المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، في حين تركز إسبانيا على تعزيز الانضباط المالي.

كما بلغت الفجوة بين تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات في فرنسا وألمانيا، التي تعد مقياساً لمخاطر الاحتفاظ بالديون الفرنسية، أعلى مستوى لها في 7 أسابيع. ومع اقتراب شهر سبتمبر من نهايته، بلغت الفجوة 0.79 نقطة مئوية، مقارنة بـ0.71 نقطة مئوية في بداية سبتمبر.

وجاء ارتفاع علاوة الاحتفاظ بالديون الفرنسية في وقت طلبت فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد، ميشيل بارنييه، من المفوضية الأوروبية تأجيلاً جديداً لتقديم خططها للامتثال للوائح المالية للاتحاد الأوروبي. وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في ((آر بي سي بلوباي))، إن ((فرنسا تتعرض لضغوط مع اتضاح أن حكومة بارنييه قد تواجه مستقبلاً صعباً على أحسن تقدير، بل وخطر الانهيار في أسوأ الحالات)).

وتتزايد شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كانت فرنسا ستنفذ تخفيضات في الميزانية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن صعود الأحزاب الشعبوية في فرنسا وألمانيا قد يُضعف النفوذ السياسي للكتلة في إجبار الدول على الالتزام باللوائح المتعلقة بالديون.

وتسعى المفوضية إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3% والدين العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين الفرنسي 111% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس من هذا العام، بينما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى ما لا يقل عن 5.6% في عام 2024.

وقال كيفن ثوزيت، عضو لجنة الاستثمار في شركة إدارة الصناديق الفرنسية كارمينياك، إنه ((سيكون من الصعب على أوروبا فرض ذلك... لكن أين سيقودنا ذلك؟ إنه سيجبر المستثمرين على تنفيذ بعض إجراءات التقشف في الأسواق الفرنسية، وهذا هو مصدر القلق)).

وصرح وزير المالية الجديد، أنطوان أرماند، لراديو فرنسا إنتر، أن البلاد تواجه ((واحدة من أسوأ حالات العجز في تاريخها)). كما يشعر المستثمرون بالقلق من أن بارنييه قد لا يتمكن من وقف التصويت بحجب الثقة بالبرلمان خلال الأشهر المقبلة.

وتضاعف الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية تقريباً منذ بداية يونيو، قبل أن يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مما أدى إلى شهور من عدم الاستقرار السياسي في وقت تواجه فيه البلاد تدهور المالية العامة.

وأدرجت المفوضية الأوروبية فرنسا في إطار ما تسميه إجراءات العجز المفرط، التي تتضمن فرض المزيد من الرقابة على خطط الإنفاق التي وضعها بارنييه وحكومته الجديدة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عيّن بارنييه وزيرين سيقدمان تقاريرهما إليه مباشرة للمساعدة على صياغة ميزانية عام 2025 وتحديد التخفيضات اللازمة لخفض العجز العام المتنامي.

وأشار نيكولا ماي، الخبير الاقتصادي في بيمكو، إحدى أكبر شركات إدارة السندات في العالم، إلى أن الأداء الضعيف للديون الفرنسية مقارنة بمنافسيها في الأيام والأسابيع الأخيرة ((يبدو منطقياً لأن ضعف الحكومة القائمة يعني زيادة عدم اليقين السياسي والمالي)).

وأضاف إن ((التداول بين السندات الفرنسية والإسبانية بعائدات متقاربة يبدو معقولاً)) على الرغم من أن الأخيرة تتمتع بتصنيف ائتماني أقل بسبب ((تدهور التوقعات المالية)) في فرنسا.

ويسهم عدم الاستقرار الأخير في الأسواق الفرنسية في تلاشي الفروق التقليدية بين أسواق السندات الأكثر خطورة والأكثر أماناً داخل الكتلة. وقد تقلّص الفارق في تكاليف الاقتراض القياسية للحكومة الإسبانية عن نظيرتها الفرنسية إلى قرابة الصفر، بعد أن كان يقارب نصف نقطة مئوية قبل 6 أشهر.

وأوضح توماس ويلديك، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين لدى ((تي رو برايس))، أن ((دول منطقة اليورو الطرفية، مثل إسبانيا، ستواصل تحقيق أداء أفضل من فرنسا)). وأضاف: ((في الوقت الحالي، الوضع السياسي في إسبانيا أكثر استقراراً... والاقتصاد ينمو بوضوح)).

أما البرتغال، التي تم إنقاذها خلال أزمة منطقة اليورو، فقد سجلت عائدات السندات القياسية أقل من نظيرتها الفرنسية منذ يونيو. وفي الوقت نفسه، انخفضت علاوة المخاطر على الديون الإيطالية مقارنة بالفرنسية من 1.3 نقطة مئوية إلى ما يقارب 0.6 نقطة مئوية على مدار العام الماضي. وقال مارك داودينغ إنه ((إذا لم تستطع فرنسا معالجة القضايا الهيكلية، فستنضم إلى إيطاليا، ما يثير الشك حول وضعها كدولة ائتمانية شبه أساسية الآن)).

وبحسب ديفيد زان، رئيس قسم الدخل الثابت الأوروبي في فرانكلين تمبلتون، فإن السندات الفرنسية قد تواصل تخلفها عن نظيراتها الأوروبية إذا فشلت فرنسا في ضبط ميزانيتها. وأضاف: ((إسبانيا في وضع موات.. فهي تتبع مساراً مختلفاً عن فرنسا ومن المتوقع أن تحقق أداءً جيداً)). وأشار زان إلى أن شركة إدارة الأصول قد اتخذت موقفاً دفاعياً نتيجة تزايد التوقعات بإجراء خفض أكثر حدة في سعر الفائدة داخل أوروبا، ولذلك، تفضل حيازة الديون الصادرة عن النمسا وألمانيا وإسبانيا.

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