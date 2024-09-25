رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” ـ في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ــ جورج دبليو بوش الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية.

وتبادل سموه والرئيس الأميركي السابق خلال اللقاء .. الأحاديث الودية مستذكرين زيارته التاريخية إلى دولة الإمارات خلال عام 2008 والتي عززت شراكة البلدين المرتكزة على القيم المشتركة والالتزام المتبادل بتعزيز التقدم والاستقرار. وأعرب سموه عن تقديره لدور الرئيس الأمريكي السابق في تعزيز هذه العلاقات خلال فترة رئاسته وتمنى له دوام الصحة والعافية والعمر المديد .. فيما أعرب الرئيس السابق عن سعادته بلقاء سموه وتبادل الأحاديث معه حول مراحل تاريخية في علاقات البلدين.

كما أشار سموه في هذا السياق إلى الدور البارز لوالده الراحل جورج اتش دبليو بوش في توطيد علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين .. وقال سموه :" إن والدكم كان صديقاً لدولة الإمارات وحليفاً لدول المنطقة في مواجهة أصعب التحديات".

وأكد سموه أن الالتزام المشترك بترسيخ الأمن والاستقرار والسلم سواء في منطقتنا أو على مستوى العالم كان محوراً رئيساً للتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مدى العقود الماضية وسيستمر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء.. معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.

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