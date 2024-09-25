وزير الداخلية يستقبل مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة الإماراتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالمستشار‭ ‬علي‭ ‬الهاشمي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‮

‬مواجهة‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسائل‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

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