وزير الداخلية يستقبل مستشار الشؤون الدينية بديوان الرئاسة الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمستشار علي الهاشمي، معربا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرصهما على تعزيز الروابط الثنائية في العديد من مجالات التعاون والعمل المشترك.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والجهود المشتركة في
مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال رسائل التسامح والتعايش السلمي.
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