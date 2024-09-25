وزير الداخلية يبحث مع السفير اليمني أوضاع البحرينيين الموقوفين في اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس،
الدكتور علي حسن الأحمدي سفير جمهورية اليمن لدى مملكة البحرين بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وقد رحب الوزير بالسفير، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومنوهاً إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون
والتنسيق، وخاصة في المجالات الأمنية.
وتم خلال اللقاء بحث أوضاع المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن، والذين تم التحفظ عليهم لأسباب أمنية، ونتائج الجهود المبذولة في إطار التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اليمنية. كما تم بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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