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وزير الداخلية يبحث مع السفير اليمني أوضاع البحرينيين الموقوفين في اليمن

9/25/2024 7:25:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس،‮
‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬الأحمدي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون
والتنسيق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬أوضاع‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬ونتائج‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬اليمنية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

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