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وزير الدفاع يترأس الجانب البحريني في اجتماع لجنة التعاون العسكري البحرينية البريطانية

9/25/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع
التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقوية‭ ‬وتوطيد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع
البريطانية،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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