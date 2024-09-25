وزير الدفاع يترأس الجانب البحريني في اجتماع لجنة التعاون العسكري البحرينية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع الجانب البحريني في أعمال الاجتماع
التاسع والعشرين للجنة التعاون العسكري البحرينية البريطانية، وذلك بوزارة الدفاع البريطانية في لندن بالمملكة المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التي من شأنها تقوية وتوطيد التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع
البريطانية، والذي يهدف إلى مواصلة تبادل الخبرات العسكرية التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين.
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