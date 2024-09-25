رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية الذي عُقد في الكلية، صباح أمس.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة ببرامج وخطط تطوير كلية عيسى العسكرية الملكية ضمن إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها دائماً قوة دفاع البحرين، كما جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة والشؤون الدراسية النظرية والعملية.
حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
كلمات دالة
MENAFN25092024000055011008ID1108716436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.