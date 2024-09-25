رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬وخطط‭ ‬تطوير‭ ‬كلية‭ ‬عيسى‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬سياسة‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬دائماً‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والشؤون‭ ‬الدراسية‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة