الشيخ عيسى بن علي يطلق النسخة الرابعة من مبادرة إعداد القادة الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مبادرة‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬الشباب‭ ‬بنسختها‭ ‬الرابعة،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمتطوعين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬2024م،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانًا‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬بقدرة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬نموذج‭ ‬مبتكر‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الشباب‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬التنموية‭ ‬برؤى‭ ‬جديدة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السلوك‭ ‬القيادي،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الإبداع،‭ ‬وغرس‭ ‬مبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المبادر‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬بواسطة‭ ‬أحدث‭ ‬نظريات‭ ‬الإدارة‭ ‬والتخطيط‭ ‬العلم والعملي،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬ستستهدف‭ ‬70‭ ‬شابًا‭ ‬وشابة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تخريج‭ ‬210‭ ‬شباب‭ ‬وشابات‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة‭. ‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬عبر‭ ‬المبادرات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وجود‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭. ‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬فهم‭ ‬يشكلون‭ ‬عنصر‭ ‬الحيوية‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمعول‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬طليعة‭ ‬التغيير‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ورواد‭ ‬كل‭ ‬جديد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكارهم‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬الفريدة‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬الكبيرة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمتطوعين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيثمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬لخدمة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬

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