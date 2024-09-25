الشيخ عيسى بن علي يطلق النسخة الرابعة من مبادرة إعداد القادة الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن مبادرة إعداد القادة الشباب جاءت بالتزامن مع التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمنصبة في دعم قضايا الشباب ورعايتهم وتأهيلهم وتوسيع نطاق مشاركتهم لخدمة القضايا التنموية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال إعلان سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مبادرة إعداد القادة الشباب بنسختها الرابعة، التي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في أكتوبر القادم 2024م، وذلك إيمانًا من سموه بقدرة الشباب في الارتقاء بمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين.
وتهدف هذه المبادرة إلى خلق نموذج مبتكر من القادة الشباب يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويسهم في حل المشكلات التنموية برؤى جديدة، وتعزيز دور الشباب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تعزيز السلوك القيادي، وفتح آفاق الإبداع، وغرس مبادئ التفكير الاستراتيجي المبادر لدى الشباب، بواسطة أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلم والعملي، لافتًا سموه إلى أن هذه النسخة ستستهدف 70 شابًا وشابة، وذلك بعد تخريج 210 شباب وشابات في النسخ الثلاث السابقة.
وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في تمكين الشباب البحريني في مختلف القطاعات عبر المبادرات والاستراتيجيات القائمة على الاستثمار في الشباب، التي ساهمت في دعم وجود الشباب في المحافل العالمية، ومشاركتهم في تنمية وتطوير هذا المجال الحيوي.
ونوه سموه بأهمية دعم الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية، فهم يشكلون عنصر الحيوية والعطاء في المجتمع والمعول عليهم في أن يكونوا طليعة التغيير الاجتماعي ورواد كل جديد، من خلال أفكارهم وطاقاتهم الفريدة وطموحاتهم الكبيرة.
كما أشاد سموه بالشراكة الفاعلة بين جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيثمر في تحقيق الأهداف الكبيرة التي تصب نحو تعزيز دور الشباب لخدمة التنمية الشاملة.
كلمات دالة
MENAFN25092024000055011008ID1108716435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.