الأمانة العامة بالنواب تطلق مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات ((اكسبو 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح أمس أعمال مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة «اكسبو 2024» بنسخته الرابعة، بمشاركة وزارة الداخلية ومجموعة من شركات الاتصال والتكنولوجيا والروبوتيكس في مملكة البحرين، والذي يستمر25-26 سبتمبر الجاري.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى نشر الوعي والثقافة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لدى مسؤولي وموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، واستعراض أحدث التطبيقات والبرامج والأجهزة الإلكترونية في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقديم الشركات والمؤسسات المحلية المشاركة مجموعة مميزة من العروض والخدمات للموظفين.
ومن خلال المؤتمر تم تقديم مجموعة من الورش والمحاضرات النوعية كان أبرزها محاضرة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية» والتي قدمها د. جاسم حاجي مستشار تنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، كما تم تقديم محاضرة بعنوان «العالم المظلم في الاحتيال الإلكتروني» والتي قدمها الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية بوزارة الداخلية، في السياق ذاته تم تقديم ورشة بعنوان «الاستثمار في تقنية البلوكتشين» والتي قدمها محمد البحراني مدير أول بشركة رين لخدمات الأصول المشفرة، إلى جانب محاضرة بعنوان «المال والأعمال» قدمها علي محمد علي الذوادي.
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