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الأمانة العامة بالنواب تطلق مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات ((اكسبو 2024))

9/25/2024 7:25:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الحديثة‭ ‬‮«‬اكسبو‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بنسخته‭ ‬الرابعة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والروبوتيكس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يستمر25‭-‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الحديثة‭ ‬لدى‭ ‬مسؤولي‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التطبيقات‭ ‬والبرامج‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬المشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والخدمات‭ ‬للموظفين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والمحاضرات‭ ‬النوعية‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬محاضرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الإدارية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬د‭. ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬مستشار‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬المظلم‭ ‬في‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬الرائد‭ ‬محمد‭ ‬العبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬البلوكتشين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬محمد‭ ‬البحراني‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬بشركة‭ ‬رين‭ ‬لخدمات‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المال‭ ‬والأعمال‮»‬‭ ‬قدمها‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الذوادي‭.‬

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