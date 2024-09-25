رئيس هيئة الأركان يفتتح دورة مرشحي الضباط بكلية عيسى العسكرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬كلمة‭ ‬إيذاناً‭ ‬بافتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬تضمه‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬المرشحين،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

حضر‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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