رئيس هيئة الأركان يفتتح دورة مرشحي الضباط بكلية عيسى العسكرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان دورة مرشحي الضباط رقم 17، في كلية عيسى العسكرية الملكية، وذلك صباح أمس.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس هيئة الأركان كلمة إيذاناً بافتتاح الدورة عبر فيها عن شعوره بالفخر والاعتزاز لما تضمه هذه الدورة من كوادر وطنية من الضباط المرشحين، وذلك تنفيذاً للرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
حضر افتتاح الدورة عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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