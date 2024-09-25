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بلدي الجنوبية يوافق على فرض رسم رمزي لحديقة عين الحنينية

9/25/2024 7:25:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإجماع‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثاني‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬رسم‭ ‬رمزي‭ ‬لحديقة‭ ‬عين‭ ‬الحنينية‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬الدراسة‭ ‬السابقة‭ ‬بفرض‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬الحديقة‭ ‬المذكورة‭.‬

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬والاطلاع‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬مانع‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬رسم‭ ‬رمزي‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬عين‭ ‬الحنينية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحصيلها‭ ‬إما‭ ‬بالدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬بجميع‭ ‬الطرق‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الإتلاف‭ ‬والتخريب‭ ‬للممتلكات‭ ‬الموجودة‭ ‬بها‭ ‬وإحقاقا‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬العملية‭ ‬التنظيمية‭ ‬وأهمية‭ ‬الحدائق‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وتوفير‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصيانة‭ ‬الدائمة‭ ‬للحديقة‭.‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬بمخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لإمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬ممشى‭ ‬رياضي‭ ‬بمنطقة‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬أمام‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬بوبشيت‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجة‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬الى‭ ‬متنفس‭ ‬للأهالي‭ ‬بممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬فيه‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬عمل‭ ‬تقاطع‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬إشارة‭ ‬ضوئية‭ ‬بعد‭ ‬عمل‭ ‬توسعة‭ ‬للشارع‭ ‬من‭ ‬مسارين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات‭ ‬للدخول‭ ‬والخروج‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬أم‭ ‬النعسان‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬الحجيات‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بمسوغات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬وسهولة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬تنقل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬وتكدس‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬عند‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬لحاجة‭ ‬المركبات‭ ‬الى‭ ‬الدوران‭ ‬العكسي‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬المراد‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يخدم‭ ‬الأهالي‭ ‬والسكان‭ ‬القاطنين‭ ‬بمجمعات‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بوجود‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬عالية‭ ‬عند‭ ‬دخولهم‭ ‬وخروجهم‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬سكنهم‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬وجهاتهم،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وفقا‭ ‬للمبررات‭ ‬المذكورة‭.‬

وفيما‭ ‬استجد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬استثناء‭ ‬منازل‭ ‬الإسكان‭ ‬بمشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬إشراف‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬لإصدار‭ ‬رخص‭ ‬الترميم‭ ‬والإضافة‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بإشراف‭ ‬مهندسي‭ ‬قسم‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬بحسب‭ ‬النقاط‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭.‬

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