بلدي الجنوبية يوافق على فرض رسم رمزي لحديقة عين الحنينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع في اجتماعه الثاني لدور الانعقاد الثالث من الفصل السادس على فرض رسم رمزي لحديقة عين الحنينية استنادا الى الدراسة السابقة بفرض الرسوم على الحديقة المذكورة.
ورأت اللجنة القانونية والمالية والإدارية بعد التشاور والاطلاع انه لا مانع من فرض رسم رمزي على حديقة عين الحنينية على أن يتم تحصيلها إما بالدفع الإلكتروني أو بجميع الطرق المتاحة في سبيل الحفاظ على الممتلكات العامة والحد من أي شكل من أشكال الإتلاف والتخريب للممتلكات الموجودة بها وإحقاقا للتوازن بين العملية التنظيمية وأهمية الحدائق والمساحات الخضراء بالنسبة الى المواطنين والمقيمين والمحافظة على المنشآت العامة من جهة أخرى، وتوفير موارد مالية من أجل الصيانة الدائمة للحديقة.
كما اتفق الأعضاء في الاجتماع على الموافقة بالإجماع بمخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة للجهات المعنية لإمكانية إنشاء ممشى رياضي بمنطقة وادي السيل أمام شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية والمقدم من العضو أحمد بوبشيت وذلك لحاجة الدائرة السابعة الى متنفس للأهالي بممارسة الرياضة فيه.
واستعرض الاجتماع مقترح عمل تقاطع مع وضع إشارة ضوئية بعد عمل توسعة للشارع من مسارين إلى ثلاثة مسارات للدخول والخروج عند تقاطع شارع أم النعسان مع شارع الحجيات المقدم من قبل رئيس المجلس البلدي عبدالله عبداللطيف بمسوغات أن هذا المقترح يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية على الشوارع وسهولة الحركة في تنقل المواطنين والمقيمين والتقليل من الازدحامات وتكدس السيارات التي تقع عند الإشارات الضوئية لحاجة المركبات الى الدوران العكسي للدخول إلى المناطق المراد الوصول اليها فضلا عن ان المقترح يخدم الأهالي والسكان القاطنين بمجمعات المناطق المجاورة التي تتسم بوجود كثافة سكانية عالية عند دخولهم وخروجهم من أماكن سكنهم إلى مختلف وجهاتهم، وقد تمت الموافقة على المقترح بالإجماع من قبل أعضاء المجلس وفقا للمبررات المذكورة.
وفيما استجد من الأعمال في الاجتماع تمت الموافقة بالإجماع على استثناء منازل الإسكان بمشروع تنمية المدن والقرى من شرط إشراف المكتب الهندسي لإصدار رخص الترميم والإضافة والاكتفاء بإشراف مهندسي قسم التنمية الحضرية، وذلك ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بحسب النقاط المشار اليها في الدراسة.
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